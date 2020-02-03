Anadolu Şehit Aileleri Derneği Kırşehir Şubesi, konfederasyon yolunda çalışmalarını yürütüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Şehit Aileleri Derneği Kırşehir Şubesi, konfederasyon yolunda çalışmalarını yürütüyor - Son Dakika

Anadolu Şehit Aileleri Derneği Kırşehir Şubesi, konfederasyon yolunda çalışmalarını yürütüyor

6 saat önce

Anadolu Şehit Aileleri Derneği Kırşehir Şubesi, şehit ailelerinin tek çatı altında toplanması çalışmalarını ziyaret ettiği deprem bölgesi Elazığ'da da siyasi yetkilerle paylaştı.

Anadolu Şehit Aileleri Derneği Kırşehir Şubesi, konfederasyon yolunda çalışmalarını yürütüyor, System.String[]

Anadolu Şehit Aileleri Derneği Kırşehir Şubesi, şehit ailelerinin tek çatı altında toplanması çalışmalarını ziyaret ettiği deprem bölgesi Elazığ'da da siyasi yetkilerle paylaştı.


Anadolu Şehit Aileleri Derneği Kırşehir Şubesi Başkanı Ali Sarıca; Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Çanakkale, Bitlis, Van gibi federasyon temsilcileri ile gittiği Elazığ'da, konfederasyon çalışmalarını anlatarak görüştüğü İçişleri Bakanlığı yetkililerinden destek istedi.


Sarıca, yaptığı açıklamada; Türkiye'de 81 il temsilciliğini kapsayacak şekilde şehit aileleri derneklerini bir araya getirerek tek çatı altında Ankara genel merkezli bir konfederasyon çalışması içerisindeyiz. Amacımız, şehit yakınlarının büyük şehirlerde ve illerde yaşadığı problemlere tek merkezli çözümler üretmek. Çalışmalarımıza; Adana, Çanakkale, Aydın, Osmaniye, İskenderun, Kahramanmaraş, Gaziantep, Van, Hakkari, Sivas, Tokat, Ağrı, Siirt, Iğdır, Bitlis, Elazığ gibi önde gelen dernekler destek sunuyor. Bizlerde ; Kıbrıs Gazileri, Korucular Federasyonu, Şehit ve Gazi Vakfı gibi bir genel merkezle şehit ailelerimize hizmet etmek istiyoruz"dedi.


Deprem Bölgesine de giderek şehit aileleri hakkında bilgi sahibi olduklarını anlatan Sarıca, "Elazığ'da depremin yaralarını sarmak için Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği olarak bizlerde üstümüze düşen görevi yerine getirdik. Bölgede halkın ve şehit ailelerinin yaşadığı ortamı da yerinde görme şansına sahip olduk"diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:53 Kaynak: İHA
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