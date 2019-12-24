Anadolu Şehit Aileleri Derneğinden Milletvekili Mustafa Kendirli'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Şehit Aileleri Derneğinden Milletvekili Mustafa Kendirli'ye ziyaret - Son Dakika

Anadolu Şehit Aileleri Derneğinden Milletvekili Mustafa Kendirli'ye ziyaret

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği Yönetim Kurulu AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli'yi ziyaret etti.

Anadolu Şehit Aileleri Derneğinden Milletvekili Mustafa Kendirli'ye ziyaret, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği Yönetim Kurulu AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli'yi ziyaret etti.


Kırşehir'deki bürosunda milletvekili Kendirli ile görüşen dernek yönetimi, yaşanılan durumu anlatarak destek istedi.


Dernek Başkanı Ali Sarıca, "Amacımız Kırşehir'de bölünme ve parçalanma değil aksine dernekleri federasyon ve konfederasyon çatısı altında birleştirme gayretidir. Türkiye'de 30 yıldır sağlanamayan birlikteliği şehit ailelerinin verdiği destek sonrası başaracağız"dedi.


AK Parti Kırşehir milletvekili Mustafa Kendirli ise anlatılanlarla birlikte bütünleşme çabasını desteklediğini ve gerekli olan çalışmalar için yol açabileceğini belirtti. Dernek Yönetimi tarafından milletvekili Kendirli'ye ziyaret anısına Anadolu Şehit Aileleri Plaketi hediye edildi. Dernek kurulumunu tamamladıktan sonra Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ve kamu kuruluşları temsilcilerine ziyaretlerde bulunuyor. - KIRŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:14 Kaynak: İHA
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