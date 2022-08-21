Zazadin Hanı'nda yapılan düğünler Selçuklu dönemini yaşatıyor - Son Dakika
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Zazadin Hanı'nda yapılan düğünler Selçuklu dönemini yaşatıyor

21.08.2022 13:38
Zazadin Hanı'nda yapılan düğünler Selçuklu dönemini yaşatıyor

Anadolu Selçuklu Devleti'nin Konya'da yaptırdığı en büyük kervansaray olma özelliğini taşıyan Zazadin Hanı'nda yapılan düğünlerde tarihi figür ve motifler dikkati çekiyor.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin Konya'da yaptırdığı en büyük kervansaray olma özelliğini taşıyan Zazadin Hanı'nda yapılan düğünlerde tarihi figür ve motifler dikkati çekiyor.

Dönemin özelliklerini yansıtan düzenlemeleriyle ziyarete açıldığı günden bu yana gelenlerin ilgisini çeken handa, düğün ve toplu yemek organizasyonları da yapılıyor.

Turizm işletmecisi Hikmet Çetiner, kervansaraylarda geçmişte büyük kazanlarla yemek pişirildiğini ve konaklayanlara verildiğini söyledi.

Çetiner, Selçuklu dönemini düğünlerinde yaşatmak isteyenlerin hana geldiğini belirterek, "Sünnet düğününde 3 bin davetliye geleneksel Konya pilavı ikram edildi. Konya'dan ve farklı illerinden gelen misafirleri Zazadin Han'ında ağırladık. Yavrumuz, kayı kıyafeti giyinen gençlerin omuzunda hana girdi. Alkışlarla karşılanan sünnet çocuğu, kendisi için hazırlanan tahtına oturdu. Burada kapılarda konumlanan temsili Selçuklu askerlerini görenler de fotoğraf çektirdi. Misafirler adeta 13'üncü yüzyılı yaşadı." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Selçuklu Devleti, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zazadin Hanı'nda yapılan düğünler Selçuklu dönemini yaşatıyor - Son Dakika

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