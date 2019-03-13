Anadolu Selçuklu Ocakları Yik Başkanlığına Mustafa Varol Atandı
1 saat önce
Anadolu Selçuklu Ocakları Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına Mustafa Varol atandı.
Anadolu Selçuklu
Ocakları Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına Mustafa Varol
atandı.
Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı ataması için toplantı yapıldı. Toplantıya Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen ve üyeler katıldı.
Toplantı konuşan Geçen, "Mustafa Varol Bey'e Anadolu Selçuklu Ocakları Yüksek istişare kurulu Başkanı olmasını için talep ettik kendisi kabul etti, sağ olsun. İnşallah omuz omuza mücadele edeceğiz" dedi.
Anadolu Selçuklu Ocaklarının hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadığını ifade eden Geçen, "Bağımsız sivil ülkücü bir cemiyettir. Bizler partilerin üstünde olan sivil bir cemiyetiz . Devletin ve halkın ta kendisiyiz. Vatanımız ve milletimize sahip çıkan imanlı ve dindar bir gençliğin yetişmesi için var olmuş bir teşkilatız " diye konuştu. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:00 Kaynak: İHA
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