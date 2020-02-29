Anadolu Selçuklu Ocaklarından TSK'ya destek açıklaması - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit edilmesi tüm ülkeyi yasa boğarken, Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen düzenlediği basın toplantısı ile hükümete ve TSK'ya destek verdi.



Toplantıda konuşan Başkan Geçen, 'Gün birlik olma zamanıdır, devletimizin yanındayız' diyerek şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi. Anadolu Selçuklu Ocakları olarak tüm teşkilatları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve hükümetin yanında olduklarını ifade eden Geçen, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yanındayız ve atacağı her adımda tam destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Gün birlik günüdür diyen Geçen, "Askerimiz, devletimize, bayrağımıza, vatanımıza destek verme günüdür. Dün Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış pınarı hareketlerinde olduğu gibi devletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin her daim yanındayız. Bundan sonrada olamaya devam edeceğiz. En kötü devlet, devletsizlikten iyidir. Gün Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve TSK'nın yanında olma günüdür. Malatya'mızdaki sivil toplum temsilcilerine ve vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum Devletimize sahip çıkalım, devletimize arkasında olalım destek verelim. Ata topraklarımız olan yerleri alacağız" şeklinde konuştu. - MALATYA