Son Dakika Haberleri: Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaplan Oldu

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaplan Oldu

44 dakika önce

Anadolu Sigorta'da 1990'dan beri çeşitli pozisyonlarda görev alan Ali Kaplan, Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaplan Oldu, System.String[]
Anadolu Sigorta'da 1990'dan beri çeşitli pozisyonlarda görev alan Ali Kaplan, Genel Müdür Yardımcısı oldu.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Kaplan,

kariyerine 1990 yılında Anadolu Sigorta'da Yangın Müdürlüğü'nde memur olarak başladı.

Aynı müdürlükte sırasıyla Servis Yetkilisi Yardımcılığına ve Servis Yetkililiğine yükseldikten sonra 1999'da II. Müdürlüğe getirilerek Gaziantep İrtibat Bürosu'na atandı.

2000 yılında ise aynı unvanla Pazarlama Müdürü olan Ali Kaplan, Kadıköy Bölge Müdürlüğü, Bakırköy Bölge Müdürlüğü ve Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğünde müdür yardımcılığı görevinde bulundu.

2013'te Müdür unvanına yükseltilen Kaplan, önce İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde, ardından Kadıköy Bölge Müdürlüğü'nde görev aldı.

2018 yılında Koç Üniversitesi Yönetici Geliştirme Programı'nı tamamlayan Kaplan, Ocak ayı itibariyle de Anadolu Sigorta'da, Hasar Yönetimi Müdürlüğü, Oto Dışı Hasar Müdürlüğü ve Oto Hasar Müdürlüklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:27 Kaynak: DHA

Ali Kaplan, CEO, Sigorta, Anadolu Sigorta, Ekonomi
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