Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaplan Oldu

Anadolu Sigorta
'da 1990'dan beri çeşitli pozisyonlarda görev alan Ali Kaplan
, Genel Müdür Yardımcısı oldu. İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Kaplan,
kariyerine 1990 yılında Anadolu Sigorta'da Yangın Müdürlüğü'nde memur olarak başladı.
Aynı müdürlükte sırasıyla Servis Yetkilisi Yardımcılığına ve Servis Yetkililiğine yükseldikten sonra 1999'da II. Müdürlüğe getirilerek Gaziantep
İrtibat Bürosu'na atandı.
2000 yılında ise aynı unvanla Pazarlama Müdürü olan Ali Kaplan, Kadıköy
Bölge Müdürlüğü, Bakırköy
Bölge Müdürlüğü ve Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğünde müdür yardımcılığı görevinde bulundu.
2013'te Müdür unvanına yükseltilen Kaplan, önce İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde, ardından Kadıköy Bölge Müdürlüğü'nde görev aldı.
2018 yılında Koç Üniversitesi
Yönetici Geliştirme Programı'nı tamamlayan Kaplan, Ocak ayı itibariyle de Anadolu Sigorta'da, Hasar Yönetimi Müdürlüğü, Oto Dışı Hasar Müdürlüğü ve Oto Hasar Müdürlüklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. (Fotoğraflı) - İstanbul