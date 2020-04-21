Anadolu Sigorta, sigortalılarının hizmet kullanım hakkı süresini uzattı - Son Dakika
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Anadolu Sigorta, sigortalılarının hizmet kullanım hakkı süresini uzattı

6 saat önce

Anadolu Sigorta, poliçe vadesi bitmek üzere olan ancak koronavirüs salgını nedeniyle poliçeleri kapsamındaki hizmetleri alamayan veya hizmet alma hakkını ertelemek isteyen sigortalıların haklarını 4 aya kadar uzatıyor.

Anadolu Sigorta, sigortalılarının hizmet kullanım hakkı süresini uzattı, System.String[]

Anadolu Sigorta, poliçe vadesi bitmek üzere olan ancak koronavirüs salgını nedeniyle poliçeleri kapsamındaki hizmetleri alamayan veya hizmet alma hakkını ertelemek isteyen sigortalıların haklarını 4 aya kadar uzatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Sigorta, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sigortalıların mağduriyetinin önüne geçmek için poliçeler kapsamındaki hizmetlerin kullanım hakkı süresini uzatıyor.

Böylece poliçe vadesi yakın dönemde dolacak olan ancak koronavirüs salgını nedeniyle hizmet alma hakkını ertelemek isteyen sigortalılar, bu haklarını sonraki dönemde kullanabilecek.

Zorlu salgın sürecinde sigortalılarını mağdur etmemek ve hayatlarını kolaylaştırabilmek adına pek çok uygulamayı hayata geçiren Anadolu Sigorta, kasko, sağlık, ferdi kaza ve konut poliçeleri için hizmet kullanım hakkı sürelerini 4 aya kadar uzatma imkanı tanıyor.

Kasko poliçeleri kapsamında ücretsiz oto yıkama hakkı bulunan Anadolu Sigortalılar, hizmet kullanım hakkı sürelerini 3 aya kadar uzatabilecek. Mayıs ayına kadar kasko poliçesi dolacak olanlar ise Mini Onarım Hizmeti haklarından sonraki 2 aya kadar yararlanabilecek.

Check-up kullanım hakları poliçe bitişinden sonraki 4 ay kullanılabilecek

Sağlık sigortalarında da check-up teminatına ilişkin önemli bir gelişmeye imza atıldı. "Evde Kal" seferberliğine tam destek veren Anadolu Sigorta, özellikle bu süreçte hastanelerden hizmet alamayacak olan sigortalılarına özel uygulamaları ile destek oluyor.

Poliçe vadeleri haziran ayına kadar dolacak olan sigortalılar, check-up teminatlı sağlık poliçelerinde check-up kullanım haklarını poliçe bitiş tarihinden sonraki 4 ay içerisinde kullanabilecek.

Bu sosyal izolasyon sürecinde ise 7/24 Canlı Sağlık Danışmanlığı uygulaması ile sağlık sigortalılarının evlerinden ayrılmadan sağlık danışmanlığı alabilmeleri sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaplan, "Bu süreçte verdiğimiz hizmetlerle sigortalılarımızın yanında olmaya devam ederken, olası mağduriyetlerin de önünde geçmek için çalışıyoruz. Poliçeleriyle birlikte aldıkları hizmetlerden salgın süresince faydalanamayan sigortalılarımız, poliçe vadeleri bitse dahi belirlenen süreler kapsamında hizmet kullanım haklarını kaybetmeyecekler." ifadelerini kullandı.

Sigortalılar, poliçe vadesi içerisinde 0850 724 0850 numaralı Anadolu Sigorta çağrı merkezini arayarak hizmet kullanım haklarını uzatma taleplerini iletebiliyor.

Anadolu Sigorta'da kullanım hakkı süresi uzatılabilen tüm hizmetler şöyle:

"Kasko poliçelerinde mini onarım ve ücretsiz oto yıkama hizmeti, sağlık poliçelerinde check-up teminatı ve diş paketi hizmetleri, konut poliçelerinde kombi-klima bakımı, halı yıkama, indirimli kuru temizleme, petek temizliği hizmetleri ve konut mini onarım hizmetleri, gülümseten paket ferdi kaza poliçeleri asistans hizmetleri."

Anadolu Sigorta, Sigorta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 03:44 Kaynak: AA

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