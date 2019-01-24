Anadolu Sigorta'ya Sürdürülebilir Başarı Ödülü

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından tasarlanan ve düzenlenen PRİDA İletişim Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 6 ana başlıkta 35 kategoride Türkiye'nin önde gelen iletişim projelerinin ödüllendirildiği törende, Anadolu Sigorta "Bir Usta Bin Usta" projesi kapsamında 10 yıldır sosyal sorumluluk ajansı ARPR ile sürdürdüğü iş birliği nedeniyle Sürdürülebilir Başarı kategorisinde Proje ödülünün sahibi oldu. Ödülü Anadolu Sigorta adına Kurumsal İletişim Müdürü Berna Ergüntan, Kurumsal İletişim Yönetmeni Elif Banu Kocaoğlu, ARPR adına ise Kurucu Ortakları Arzu Çekirge Paksoy ve Serap Gökçebay aldı.

2010 yılında başlayan ve Türkiye'nin kaybolmaya yüz tutan veya unutulma riski taşıyan yerel değerlerinin yeniden canlandırılması ve meslek ustalarının deneyimlerinin gelecek nesillere taşınmasını hedefleyen "Bir Usta Bin Usta" projesiyle bugüne kadar 45 meslekte 844 usta adayına eğitimler verildi. Kursiyerler, MEB onaylı usta öğretici niteliğindeki kurs bitirme sertifikalarını alarak mezun oldu. Böylece kurslar aracılığıyla bir yandan yerel mesleklerin kaybolması engellenirken diğer yandan kurslara katılanlara yeni iş olanakları yaratılmış oldu.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nün teknik danışmanlığında yürütülen proje kapsamında her yıl 5 ilde, 3 ila 6 ay arasında değişen eğitim programlarıyla 5 mesleki kurs düzenleniyor. Bu yıl tamamlanacak projeyle, 50 mesleğin ve toplam 1.000 usta adayının desteklenmesi hedefleniyor.

Geçen yıl PRİDA'dan Yılın Topluma Değer Katan Projesi Ödülü alan Bir Usta Bin Usta, Türkiye İşveren Sendikaları Büyük Ödülü, OSTİM Rotary Kulüpleri – Kurumsal Alanda En İyi Proje Ödülü, Türkiye KSS Pazaryeri Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümü Ödülü, Marcom Ödülleri'nde Platin Ödül, Altın Pusula Büyük Ödülü, Uluslararası Stevie Ödülleri'nde Avrupa'da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi kategorisinde gümüş ödülü, The Holmes Report Altın Sabre Ödülü, Dünya Gazetesi Demirkent Ödülü, İz İletişimin Zirvesindekiler Ödülleri Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi ödülü gibi pek çok ulusal ve uluslararası ödülün sahibi.