Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları İstanbul'da yapıldı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Bizi dünya çapında marka yapacak olan özelliğimiz kültürümüzdür." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu'nun ortak kültür ve tarih

bilincinin gençler tarafından özümsenmesini amaçlayan Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmalarının 15'ncisi İstanbul'da gerçekleştirildi.

İstanbul Erkek Lisesi'nde başlayan programın ilk gününde, "Milli Mücadele ve İstanbul" konulu çalıştay yapıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Demircan, milli mücadelenin hiçbir zaman bitmeyeceğini belirtti.

Kültürlerin önemine işaret eden Demircan, "Kökümüz mazimizde olacak ve biz geleceğimizi inşa edeceğiz. Ülkelere şöyle bakmak lazım. Dünya bir duvar ise onun içinde anlamlı bir taş olmak gerekiyor. Dünya çapında var

olmamız için bulunduğumuz yerde kökleşmemiz gerekiyor. Bizi dünya çapında marka yapacak olan özelliğimiz ise kültürümüzdür." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un fikir, sanat ve eserler bakımından zengin bir yer olduğunu vurgulayan Demircan, "Anadolu'nun yüzde 40'ı İstanbul desek yanlış olmaz. Dünya markası olacaksak kültürel değerlerimizle küresel marka olacağız." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın açılışında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu ve İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından çalıştaya katılan gençler, Milli Mücadele dönemindeki

İstanbul'u her yönüyle ele alan sunumlar gerçekleştirdi.

Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmalarının İstanbul programına, çeşitli illerin yanı sıra Makedonya'dan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 350 genç katılıyor.