Son Dakika Haberleri: Anadolu tarihine ışık tutacak yeni keşifler bulundu
Son Dakika Genel Haber

Anadolu tarihine ışık tutacak yeni keşifler bulundu

2 saat önce

Anadolu tarihine ışık tutacak yeni keşifler bulundu Anadolu'daki Türk tarihini aydınlatan yeni kaya resimleri bulunduERZURUM - Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, TÜRKYAP (Türk Dünyası Araştırma Projesi) ve DAYP (Doğu Anadolu Araştırma Projesi) Başkanı Prof. Dr.

Anadolu tarihine ışık tutacak yeni keşifler bulundu

Anadolu'daki Türk tarihini aydınlatan yeni kaya resimleri bulundu

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, TÜRKYAP (Türk Dünyası Araştırma Projesi) ve DAYP (Doğu Anadolu Araştırma Projesi) Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Anadolu tarihine ışık tutacak yeni keyiflere imza attı. Prof. Dr. Ceylan, Kars bölgesinde bulunan yeni kaya resimlerinin ilk incelemelerde Tunç çağına ait olduğunu belirtti.

Yeri şimdilik saklı tutulan bölgede keşfedilen kaya resimleri ile Anadolu'daki Türk tarihini aydınlatabilecek verilere ulaşılabileceği belirtiliyor.

Prof. Dr. Ceylan, bilimsel çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgenin kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

Anadolu'da olduğu kadar Moğolistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgizistan, Özbekistan, Gürcistan, Azerbaycan ve İran'da araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. Ceylan, "Şu anda Kars bölgesinde kaya resimleriyle ilgili yeni bir keşif yapmış bulunuyoruz. İsmini ve yeri saklı tutacağız. Tahribat yapılmış. Taşlar kırılmış tahrip edilmiş. Kaçak kazı çalışması yapılmış. Dağ keçileri burada var. İki pano tespit ettik. Büyük panoda 5 dağ keçisi, dağ tekeleri yapılmış. Bunlar güneyden kuzeye doğru hareket halinde olduğunu görüyoruz. Teknik açısından son derece iyi. En öndeki ve ön sondakiler daha küçük olmasına rağmen 2, 3 ve 4 boynuzlarının görkemli olarak yapıldığını görüyoruz. Küçük panoda ise iki tane at ve iki tanede dağ keçisinin çizilmiş olduğunu ifade edebiliriz" diye konuştu.

Daha önce Kağızman bölgesinde Göktürk Runik yazılarını yayınlayan Prof. Dr. Ceylan, söz konusu bölgedeki kaya resimlerinin de Anadolu tarihine ışık tutacak boyutta olduğunu belirtti.

Atatürk Üniversitesi, Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD felaketi bekliyor: Dorian kasırgası Kategori 5 seviyesine yükseldi
Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan, Türk vatandaşlığına başvurmadığı için bin pişman Oyuncu Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi Yıldız oyuncu Salma Hayek, 53'üncü doğum gününe özel mavi bikinili poz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:49:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu tarihine ışık tutacak yeni keşifler bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]