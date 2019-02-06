Son Dakika Haberleri: Anadolu Tasarım Atölyesi'nden Başkan Öz'e Ziyaret

Anadolu Tasarım Atölyesi'nden Başkan Öz'e Ziyaret

57 dakika önce

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz makamında Anadolu Tasarım Atölyesi üyelerini ağırladı.

Anadolu Tasarım Atölyesi'nden Başkan Öz'e Ziyaret, System.String[]
Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz makamında Anadolu Tasarım Atölyesi üyelerini ağırladı.

Anadolu Tasarım Atölyesi üyeleri, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette, Anadolu Tasarım Atölyesi üyelerinin yanı sıra, TAK (Tasarım Araştırma Katılım) Kartal Kurucusu ve Şehir Planlamacısı Faruk Göksu da hazır bulundu.

Başkan Öz, "Anadolu Tasarım Atölyesi'nin kuruluşu, Tasarımcılar Kapadokya'da ve Ada Kartal Otel'de gerçekleşen, TAK Kamp sonucunda gerçekleştirildi. Genç tasarımcılarımızı, kent planlanmasına dahil etmek amacıyla birçok çalışma gerçekleştirdik. Anadolu Tasarım Atölyesi'nin çok güzel işler yapacağından şüphem yok. Bugün gerçekleştirdikleri ziyaret için de kendilerine teşekkür ediyoruz. Anadolu Tasarım Atölyesi'ne, çıktıkları yolda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:52 Kaynak: İHA

Faruk Göksu, Süleyman Altınok, Kartal, Güncel
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