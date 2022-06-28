Anadolu TÖMER mezuniyet sevinci - Son Dakika
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Anadolu TÖMER mezuniyet sevinci

28.06.2022 16:50

Anadolu TÖMER mezuniyet sevinci Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal: "Bu mezuniyet artık sizlerin bizlerden olduğunuzu gösteriyor" Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi 2021-2022 yılı Türkçe hazırlık kurslarını tamamlayan öğrenciler mezuniyet heyecanını yaşadı.

Anadolu TÖMER mezuniyet sevinci

Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal:

"Bu mezuniyet artık sizlerin bizlerden olduğunuzu gösteriyor"

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi 2021-2022 yılı Türkçe hazırlık kurslarını tamamlayan öğrenciler mezuniyet heyecanını yaşadı.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde düzenlenen tören, Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi tanıtım filmiyle başladı. Mezun öğrencilerin konuşmalarıyla devam eden programda Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal ve Anadolu TÖMER Müdürü Öğr. Gör. Dr. Murat Sami Türker birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından müzik ve dans gösterisi hazırlayan yabancı öğrenciler tören salonundakilere keyifli anlar yaşattı. Çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere Anadolu TÖMER'de Türkçe hazırlık kursunu katılan 450'den fazla yabancı öğrenci mezuniyet belgelerini aldı.

"Bu mezuniyet artık sizlerin bizlerden olduğunuzu gösteriyor"

Törendeki konuşmasında yabancı öğrencilere hitap eden Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, "Anadolu TÖMER sadece 2021-2022 öğretim yılında, 40'dan fazla ülkeden 500'e yakın bireyin Türkçe öğrenmesine katkı sağlamıştır. Bu anlamda TÖMER için çok gurur verici bir sonuç bu. Bugün yurt içi ve yurt dışından gelen, Türkçe öğrenmek isteyen öğrenciler tarafından öncelikli bir kurum olmanın da gururunu yaşatıyor bize. Burada olan siz sevgili öğrencilerimiz de, 9 ay gibi bir kısa sürede misafirimiz oldunuz. Türkçe öğrenme sevdanız ve azminiz ile bugün başarılıyla mezun oluyorsunuz. Bu mezuniyet artık, sizlerin bizlerden olduğunuzu gösteriyor" diye konuştu.

"Çok çalıştınız"

2021-2022 yılı öğrencilerinin pandemi süreci devam ederken 9 ay içerisinde Türkçe'yi öğrenerek büyük bir başarı örneği sergilediklerini kaydeden TÖMER Müdürü Öğr. Gör. Dr. Murat Sami Türker, "Mezuniyetler esasında bir bitiş ve ayrılık ifade eder. Ancak bu böyle bir mezuniyet değil. Öğretim yılının başına Eskişehir'e ilk geldiğinizde, biz sizlere 'hoş geldiniz' demiştik. Bunu birçok farklı dilde yapmıştık. Neredeyse hepiniz ne daha önce Türkiye'ye gelmiş, ne de Türkçe anlayabiliyordunuz. Fakat 9 ay gibi bir kısa sürede ve pandemi süreci de hala devam ederken, sizler çok çalıştınız. Türkçe'yi ve Türk kültürünü o kadar iyi öğrendiniz ki bizden biri oldunuz" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Anadolu TÖMER mezuniyet sevinci - Son Dakika

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