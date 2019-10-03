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Anadolu Tömer öğrencileri kampüsü gezdi

13 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), 2019-2020 öğretim yılında ders başı yapacak uluslararası öğrenciler için bilgilendirme toplantısı düzenledi.

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Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), 2019-2020 öğretim yılında ders başı yapacak uluslararası öğrenciler için bilgilendirme toplantısı düzenledi.


Anadolu TÖMER Müdürü Öğr. Gör. Dr. Ferdi Bozkurt ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gönül Yüksel bilgilendirme toplantısında, Türkçe hazırlık kurslarının işleyişine ilişkin bilgiler verdi. İngilizce, Fransızca ve Arapça yapılan bilgilendirme toplantısından sonra yeni öğrencilerle birlikte Yunus Emre Kampusü gezildi. Kampüsteki tüm fakülteler tanıtılarak kütüphane, spor merkezleri ve sosyal olanaklarla ilgili bilgiler aktarıldı. Yaklaşık 2.5 saat süren kampüs bilgi turundan sonra öğrenciler Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü önünde toplandılar.


Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu TÖMER'in yeni öğrencileriyle tanışarak tüm öğrencilere "Türkiye'ye ve Anadolu Üniversitesine hoş geldiniz. Yeni dönemin herkes için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Çomaklı daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:58 Kaynak: İHA
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