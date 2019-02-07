Son Dakika Haberleri: Anadolu türküleri Cem Adrian'ın Yorumuyla İş Sanat'ta Yankılandı

Anadolu türküleri Cem Adrian'ın Yorumuyla İş Sanat'ta Yankılandı

1 saat önce

İş Sanat Konser Salonu, yerli sanatçıların özgün projelerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Anadolu türküleri Cem Adrian'ın Yorumuyla İş Sanat'ta Yankılandı, System.String[]

Şubat ayında İş Sanat'ın ilk konuğu Anadolu türkülerine özgün yorumunu kattığı "Seçkiler" projesiyle, Cem Adrian oldu. Sıra dışı ses rengiyle büyüleyici bir performans ortaya koyan Cem Adrian'a sahnede, alanlarında sayısız başarıya imza atmış olan Ahmet Aslan, Jehan Barbur, Erdal Erzincan ve Gökhan Kılıç eşlik etti.

"Seçkiler" isimli konserde, Ela Gözlüm, Akşam Olur, Allı Turnam, Neredesin Sen, Leylim Ley, Yarim Derdini Ver Bana, Dam Üstüne Çul Serer, Haydar gibi unutulmaz eserler seslendirilirken, dinleyiciler de şarkılara eşlik ettiler. Biletleri kısa sürede tükenen etkinlikte sahneye tekrar tekrar çağrılan sanatçılar izleyicilerin yoğun ilgisine mazhar oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:32 Kaynak: Bültenler

Ahmet Aslan, Cem Adrian, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da Sazan Balığıyla Yapılan Dolandırıcılığa Güldüren Tepki: Sazan Gibi Düştük ABD'den Türkiye'ye Venezuela Çağrısı: Guaido'yu Siz de Destekleyin

ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır HDP'nin Aday Tanıtım Toplantısında PKK Propagandası Yapan 16 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 15:55:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu türküleri Cem Adrian'ın Yorumuyla İş Sanat'ta Yankılandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]