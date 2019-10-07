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Anadolu Üniveritesi Futbol Takımı gelecekten ümitli

8 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı ligin üçüncü haftasında Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile karşı karşıya geldi.

Anadolu Üniveritesi Futbol Takımı gelecekten ümitli, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı ligin üçüncü haftasında Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile karşı karşıya geldi.


Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, kendi evinde oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor karşısında Fatih Deniz ve İbrahim Utku İnce'nin attığı gollerle 2-0 mağlup duruma düştü. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise her iki takım da etkili bir oyun ortaya koymasına rağmen gol sesi çıkmadı. Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı Teknik Direktörü Güven Sabaz, "Çok iyi oynadık. Çok gol pozisyonu yakaladık ama gol atamadık. Bir tane hakem hatası, şanssızlık ve kontra ataktan gol yememiz gibi, bir sürü nedenden dolayı başarılı olamadık. Normalde biz daha iyiydik ama kötü goller yiyince toparlayamadık. Yeni bir takımız, inşallah önümüzdeki maçlarda güzel sonuçlar elde etmeyi umuyoruz. Taraftarlarımızı üzdüğümüz için kendi adıma ve oyuncularım adına özür diliyorum" dedi.


Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, 13 Ekim Pazar günü Beyköy Belediyespor ile karşılaşacak. Şampiyonluk parolası ile yola çıkan mavi beyazlı takım, kalan müsabakalarda galibiyet alarak zirveyi kapmak istiyor. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Kırıkkale, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:47 Kaynak: İHA
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