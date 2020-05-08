Anadolu Üniversite Rektörü Çomaklı istifa etti - Son Dakika
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Anadolu Üniversite Rektörü Çomaklı istifa etti

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 8 aydır süren sağlık sorunları nedeniyle istifasını verdiğini ifade etti.

Anadolu Üniversite Rektörü Çomaklı istifa etti, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 8 aydır süren sağlık sorunları nedeniyle istifasını verdiğini ifade etti.


Anadolu Üniversitesinde düzenlenen basın toplantısında, Açıköğretim sınavları ile ilgili konuşan Çomaklı, ardından sağlık sorunlarından bahsetti. 8 aydır süren sağlık sorunlarının gittikçe arttığını ifade eden Rektör Çomaklı, istifa ettiğini açıkladı. Bugüne kadar üniversite bazında yaptıklarını aktaran Çomaklı, "Sizle paylaşmak istediğim bir husus var. Ben bunu paylaşmak için ilgili makamlardan izin aldım, teşekkür ettim. Atandığımızdan beri dijitalleşmeye çok önem veriyorduk ve çok yoğun geçiyordu. Yapay zeka labaratuvarları, dijitalleşme, materyaller, dünyanın önde gelen üniversiteleri ile protokoller ve soru havuzları yaptık. Bizim burada 7/24 zamanımız geçiyordu. 8 ay önce benim eski bir rahatsızlığım nüksetti tekrardan. Rahatsızlığım da aşırı noktalara vardı. Doktorlar sürekli çıkmamam gerektiğini ve dinlenmem gerektiğini, bu süreç içinde ayrılmamam gerektiğini söylüyorlardı. Ben özellikle sınavın bitmesini bekledim. Çünkü bizim için bir dönüm noktasıydı. Türkiye'de öncü olacak bir sistemdi. Yazılımlarımızı test etmiştik. Eleme sistemimizi hayata geçirmemiz gerekiyordu. Bu konuda da bunu benim bitirmem gerekiyordu. Bunun yanı sıra Yunus Emre Merkezi ile ilgili taleplerimizi oluşturduk. Öğrenci teşkilatlarımızın yapılanmasını yeniden yapmıştık. Bunun yanı sıra müzelerimiz, URAYSİM ve daha bir çok proje hayata geçirdik" dedi.


"45 yaşındayım ve çok ciddi sağlık sorunu yaşıyorum"


Çok hüzünlü olduğunu söyleyen Çomaklı, ayaklarındaki ve ciğerindeki sorunun ciddi noktalara ulaştığını söyleyerek açıklamalarını şu şekilde noktaladı:


"Benim sağlık sorunum çok ciddi boyutlara ulaştı ve ben de affımı istedim. O nedenle başkanımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan affımı isteyerek istifamı sundum. Şimdiye kadarki çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hiç kimse ile paylaşmamıştım bunu. Benim sağlığım çok önemli, çünkü 3 çocuğum var. 45 yaşındayım ve çok ciddi sağlık sorunu yaşıyorum. Aslında yapacak çok şey var, ama çıkamıyorum. Ayaklarımdaki ve ciğerimdeki rahatsızlıklar sorun uç noktaya ulaştı. Gitmiyor artık. Yani bir yerden sonra zorlanıyor. Ben de emin olun çok hüzünlüyüm. Ama sağ olsun makam başkanımız bunu olumlu karşıladı. Anlattım durumun ciddiyetini de. Affımı istedim. Aflarına sığınarak istifamın kabulünü istedim ve istifamı sundum. Kabul edeceklerinden eminim sağ olsunlar. Herkese çok teşekkür ederim. Biz hedefimize vardık. Yapacaklarımızı da yaptık emin olun. Geri dönülmeyecek bir şekilde çok büyük bir sistem değişikliği yaptık burada. Kişi bazlı olmaktan kurumsal hale getirdik. Ben memnunum. Tüm çalışanlarıma, işçisinden güvenliğine, bütün akademik personele, herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun". - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 01:59 Kaynak: İHA


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