Anadolu Üniversiteler Birliği Tanıtım ve Tercih Fuarı, Kayseri'de yapılacak - Son Dakika
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Anadolu Üniversiteler Birliği Tanıtım ve Tercih Fuarı, Kayseri'de yapılacak

28.07.2022 11:21
Anadolu Üniversiteler Birliği Tanıtım ve Tercih Fuarı, Kayseri'de yapılacak

Anadolu Üniversiteler Birliği'nce (AÜB) düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Kayseri Üniversitesi'nin (KAYÜ) ev sahipliğinde 2 Ağustos'ta kentte gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversiteler Birliği'nce (AÜB) düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Kayseri Üniversitesi'nin (KAYÜ) ev sahipliğinde 2 Ağustos'ta kentte gerçekleştirilecek.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu'daki 13 üniversitenin bir araya gelmesiyle 2021 yılında kurulan AÜB, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı öncesi üniversite tercih döneminde 10 ilde tanıtım ve tercih fuarı düzenliyor.

25 Temmuz'da Erzincan'da başlayan ve 3 Ağustos'ta Malatya'da sona erecek fuarda, Sivas, Tokat, Amasya, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinin ardından dokuzuncu durak Kayseri olacak.

KAYÜ'nün ev sahipliğinde Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu Parkı yanında kurulacak fuar, 2 Ağustos'ta üniversite tercih dönemindeki tüm öğrenciler ve ailelerine açık olacak.

Üniversite tanıtım ve tercih fuarında AÜB'ye üye Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi'nin stantları yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, tercih dönemindeki tüm öğrencilere başarılar diledi ve öğrencileri üniversiteler hakkında detaylı bilgi almaları ve sağlıklı tercih yapmaları için AÜB'nin Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarına davet etti.

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Kaynak: AA

Kayseri, Sivas, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Üniversiteler Birliği Tanıtım ve Tercih Fuarı, Kayseri'de yapılacak - Son Dakika

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