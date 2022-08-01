Niğde'de Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı düzenlendi

Anadolu Üniversiteler Birliğince (AÜB) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı düzenlendi.

Niğde Belediyesi önündeki fuarda birliğe üye 12 üniversite stant açtı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, fuarda yaptığı konuşmada, Anadolu Üniversiteler Birliğine bu sene üye olduklarını söyledi.

Bu tip fuarların daha çok büyük şehirlerde yapıldığını belirten Uslu, "Buradaki hocalarımız tercih yapacak öğrencilerimize bilgi verecek. Tanıtım fuarların önemli oluğunu düşünüyoruz. Kariyer ve gelecek planlamalarında öğrencilerimize büyük katkı sağlayacaktır. Tercih yapacak bütün öğrencilere başarılar diliyorum." dedi.