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Anadolu Üniversitesi 28 ülkede açıköğretim sınavı gerçekleştirdi - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi 28 ülkede açıköğretim sınavı gerçekleştirdi

03.02.2022 13:32
Anadolu Üniversitesi 28 ülkede açıköğretim sınavı gerçekleştirdi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin Yurt Dışı Programları'nın dönem sonu sınavları başarıyla tamamlandı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin Yurt Dışı Programları'nın dönem sonu sınavları başarıyla tamamlandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 28 ülkeye nitelikli yükseköğretim sunan Anadolu Üniversitesinin Yurt Dışı Programlarının 2021-2022 Öğretim Yılı Dönem Sonu Sınavları sona erdi.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Avrupa, Balkanlar, Azerbaycan, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Orta Asya Programları için 28 ülkede düzenlenen sınavlar, bu coğrafyalardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uygun gerçekleştirildi.

Başta Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri ve konsoloslukları olmak üzere devlet kurum ve kuruluşları sınavlar için destekte bulundu.

Yurt Dışı Programları'na kayıtlı öğrenciler, sınavlarına bulundukları ülkelerin sınav merkezlerinden katıldı.

Sınavları Azerbaycan'dan koordine eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, oturumların ardından öğrencilerle bir araya geldi.

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Anadolu Üniversitesi, Azerbaycan, Orta Doğu, Balkanlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi 28 ülkede açıköğretim sınavı gerçekleştirdi - Son Dakika


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