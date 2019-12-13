Anadolu Üniversitesi açıköğretim ara sınavları yarın ve 15 Aralık'ta yapılacak - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi açıköğretim ara sınavları yarın ve 15 Aralık'ta yapılacak

7 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi ara sınavları yarın ve 15 Aralık'ta yapılacak.

Anadolu Üniversitesi açıköğretim ara sınavları yarın ve 15 Aralık'ta yapılacak, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi ara sınavları yarın ve 15 Aralık'ta yapılacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Açıköğretim Sistemi içinde bulunan iktisat, işletme ve açıköğretim fakülteleri 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, yarın ve 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

1 milyon 42 bin öğrencinin katılması beklenen sınavlar, 2 bin 564 farklı sınav binasında, 4 oturumda yapılacak. Sınavların ilk oturumları saat 9.30, ikinci oturumları ise 14.00'te başlayacak.

Sınava girecek öğrencilerin, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanlarında bulundurması gerekiyor.

Anadolu Üniversitesi, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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