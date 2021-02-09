Anadolu Üniversitesi "Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye" başlıklı panel düzenleyecek - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi (AÜ), 2021'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak kabul edilmesinin ardından başlayacak etkinliklerinin açılışını "Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye" başlıklı panelle gerçekleştirilecek.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, AÜ ve Ahmet Yesevi Üniversitesinin (AYU) düzenlediği çevrim içi etkinlik saat 12.00'de başlayacak.

Moderatörlüğünü AYU Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek'in üstlendiği panelin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Nursultan Büyükelçisi Ufuk Ekinci, AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve AYU Rektörü Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov yapacak.

Panelde, Yunus Emre'nin hayatı ve düşünce dünyası, Yunus Emre ile Ahmet Yesevi arasındaki düşünce sistemi benzerliği, Yesevi'den Yunus Emre'ye Türk tasavvuf düşüncesi konuları ele alınacak.