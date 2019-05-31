Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi ailesi bayramlaştı
Son Dakika Güncel Haber

Anadolu Üniversitesi ailesi bayramlaştı

2 saat önce

Anadolu Üniversitesi akademik ve idari personeli, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bir araya gelerek bayramlaştıAnadolu Üniversitesi ailesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi ailesi bayramlaştı, System.String[]
Anadolu Üniversitesi akademik ve idari personeli, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bir araya gelerek bayramlaştı

Anadolu Üniversitesi ailesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Törene; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve üniversite yönetimi tam kadro katıldı. Rektör Çomaklı, Ramazan Bayramı ile ilgili verdiği mesajda, "Toplumumuz için Ramazan Bayramı birliktelik ve toplumsal bir ortam oluşturur. Bu yüzden bu tür günleri iyi değerlendirmemiz gerekmekte. Biz de üniversitemiz olarak iyi değerlendiriyoruz. Herkesin Ramazan Bayramını kutluyorum. Herkesin aileleri ile birlikte kazadan ve sıkıntılardan uzak hayırlı günler geçirmelerini temenni ediyoruz. Herkese Anadolu Üniversitesinden sevgi ve selamlar" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:20 Kaynak: İHA
Çomaklı, Ramazan Bayramı, Anadolu Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı adam, torununun ölümünden sorumlu tuttuğu aileye kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı NTV ekonomi müdürü, canlı yayında görevi bıraktığını duyurdu Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, belediyenin borç tablosunu ilçedeki bilbordlara astırdı AK Partili Ahmet Kurtuluş'a 5 yaşındaki oğlunun önünde 2 kurşun!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:34:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi ailesi bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]