Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları'nın yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları'nın yeni eğitim öğretim yılı başladı

30.09.2022 17:08
Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları'nın yeni eğitim öğretim yılı başladı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Azerbaycan Programları 2022-23 eğitim öğretim yılı başladı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Azerbaycan Programları 2022-23 eğitim öğretim yılı başladı.

AÜ Azerbaycan Programları'nın yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Bakü'de düzenlenen törene AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın, öğretim görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Erdal, Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, AÜ'nün yapısı ve faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Birçok üniversitenin salgın döneminde AÜ'nün teknolojik altyapısını kullandığını hatırlatan Erdal, "Sizler AÜ öğrencisi olarak çok şanslısınız. 40 yıllık bir birikimi olan üniversiteden mezun olacaksınız. Bu teknolojik yatırımı yapmak kolay bir iş değil." dedi.

Erdal, hem örgün eğitime gidecek hem de açık öğretimde okuyacak tüm öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Altunel ise AÜ'nün köklü ve büyük bir üniversite olduğunu, bu üniversitenin bayrağı altında bulunmanın ayrı bir güzellik olduğunu söyledi.

Yangın da iş hayatının eğitimli insanlara ihtiyacı olduğunu belirterek, bu nedenle AÜ Azerbaycan programlarını desteklediklerini aktardı.

Yangın, "Eğer bir ülkede iş yapmak istiyorsanız o ülkede insan kaynaklarını güçlendirmelisiniz. Ekonomi sadece para kazanmak, fabrika kurmak değil. Ekonomi eğitimle başlar. Eğitimsiz hiçbir işin ilerlemesi mümkün değildir." diye konuştu.

AÜ Azerbaycan Programları Koordinatörü Prof. Dr. Azer Hatemov, etkinliğe katıldığı için Erdal'a teşekkür etti, öğrencilere başarı diledi.

Konuşmaların ardından bazı öğrencilere öğrenci kimlikleri takdim edildi.

YORUMLAR
500
Ter-Petrosyan: 'Bizi ağır, sancılı kararlar bekliyor, Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız' Ter-Petrosyan: 'Bizi ağır, sancılı kararlar bekliyor, Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız'
Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları'nın yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:07 Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 20:59:24. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları'nın yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement