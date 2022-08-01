Anadolu Üniversitesi'nden SODİGEM çalışmalarına dair açıklama - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi'nden SODİGEM çalışmalarına dair açıklama

01.08.2022 15:19
Anadolu Üniversitesi'nden SODİGEM çalışmalarına dair açıklama

Anadolu Üniversitesi (AÜ) bünyesinde kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SODİGEM) dijital okur yazarlık ve dijital güvenliğe ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) bünyesinde kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SODİGEM) dijital okur yazarlık ve dijital güvenliğe ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, editörlüğünü SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Şahin'in yaptığı, Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği aracılığıyla, 2022-2023 öğretim yılı içerisinde okullara dağıtılması planlanan "Dijital Okuryazarlık ve Sosyal Medya" ile "Dijital Güvenlik" isimli iki kitap, 10 broşür ve eğitim videoları yer aldığı kaydedildi.

SODİGEM aynı zamanda çalışma alanlarıyla ilgili TÜBİTAK, BAP, Avrupa Birliği, BEBKA ve diğer ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle de pek çok projeyi hayata geçirdiği belirtilen açıklamada şunlar bildirildi:

"SODİGEM çatısı altında 2021 yılında tamamlanan 2 TÜBİTAK ve 2 BAP projesi olmak üzere 4 araştırma projesi bulunuyor. 2022 yılında ise hali hazırda devam eden bir TÜBİTAK ve bir BAP projesi bulunuyor. Araştırma ve proje çıktılarından da hareketle, SODİGEM tarafından gerçekleştirilen 2 sanal gerçeklik uygulaması yer alıyor. Bunlar, sanal gerçeklik gözlüğüyle sanal ortamda oluşturulmuş sanal mahkeme ve eczacılık öğrencilerine yönelik staj yapabilecekleri sanal ortamda gerçekleştirilen sanal eczane uygulamaları olarak işlev görüyor."

Açıklamada ayrıca SODİGEM tarafından bir yıl içerisinde çeşitli konularda yayınlanan 8 araştırma makalesinden 3'ünün yayınlandığı Social Science Citation İndex'de atıf sayısı bakımından da ilk çeyrekte yer aldığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Medya, Levent Şahin, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi'nden SODİGEM çalışmalarına dair açıklama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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