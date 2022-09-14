Dünya Cam Yılı, "CAMGERAN 2022 Uluslararası Cam Sempozyumu" ile kutlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Cam Yılı, "CAMGERAN 2022 Uluslararası Cam Sempozyumu" ile kutlanacak

14.09.2022 15:28
Dünya Cam Yılı, "CAMGERAN 2022 Uluslararası Cam Sempozyumu" ile kutlanacak

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 24-27 Ekim'de CAMGERAN 2022 Uluslararası Cam Sempozyumu gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 24-27 Ekim'de CAMGERAN 2022 Uluslararası Cam Sempozyumu gerçekleştirilecek.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Cam Komisyonu (ICG), Cam Dernekleri Topluluğu (CGA), Uluslararası Cam Müzeleri ve Koleksiyonları Birliği (ICOM) ile Birleşmiş Milletler, 2022'yi "Dünya Cam Yılı" ilan etti.

AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü, 2022 Dünya Cam Yılı'nı CAMGERAN 2022 Uluslararası Cam Sempozyumu ile kutlayacak.

Sempozyum kapsamında, cam alanında araştırma ve eğitim veren kurum, akademisyen, araştırmacı, sanatçı, tasarımcı ve sektör temsilcileri bir araya gelerek uluslararası iş birlikleri oluşturulacak.

Etkinliğin temaları 21'inci yüzyılda camın farklı disiplin ve alanlarını da kapsayacak şekilde "teknoloji ve inovasyon bağlamında cam", "tasarım bağlamında cam", "sanat bağlamında cam", "sanat tarihi ve arkeolojide cam" olarak belirlendi.

Türkiye'de bağımsız bir bölüm olarak güzel sanatlar fakülteleri içinde kurulan tek bölüm olan ve 2004 yılından bugüne cam alanında gerçekleştirilen pek çok organizasyonun paydaşlığını yapan Cam Bölümünün düzenleyeceği bu sempozyumda 18 davetli konuşmacı sunum yapacak.

7 çalıştayın düzenleneceği sempozyuma, Polonya, Çekya, Bulgaristan, ABD, Almanya, Hollanda, Portekiz ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden sanatçı ve sektör temsilcileri katılacak.

Yunus Emre Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek sempozyum etkinlikleri ücretsiz olacak.

YORUMLAR
500
BM: Suriye halkı savaşın getirdiği artan acı ve zorluklarla karşı karşıya BM: Suriye halkı savaşın getirdiği artan acı ve zorluklarla karşı karşıya Çin'in BM Temsilcisi: Devletlerin İnsan Haklarını Geliştirme Yolunu Seçme Hakkına Saygı Gösterilmeli Çin'in BM Temsilcisi: Devletlerin İnsan Haklarını Geliştirme Yolunu Seçme Hakkına Saygı Gösterilmeli
Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Cam Yılı, 'CAMGERAN 2022 Uluslararası Cam Sempozyumu' ile kutlanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:53 Kaf Dağı'nın ardı değil Türkiye! İşte ülkemizin baktıkça büyüleyen köyleri
14:49 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in evine düzenlenen silahlı saldırıya dair görüntüler ortaya çıktı
14:37 Polis memurunun evine girerek kimlik sorgulama cihazını çalmıştı! O şüpheli yakalandı
14:38 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray'ın taşıdığı borç ve yüksek maliyet yüküyle başarılı olamayacağını düşünüyorum
14:32 2 bakanın iç hatlar uçağında seyahat etmesi gündem oldu
14:28 Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid aşkı belgelendi! Ünlü çift kulak kulağa kameralara yansıdı
14:24 Ukrayna lideri Zelenski, Rus ordusundan geri alınan İzyum'a gitti
14:03 2023-2025 yatırım programı! Cumhurbaşkanı Erdoğan temel önceliğini açıkladı
13:38 İsviçreli bakandan enerji krizine karşı şaşkınlık yaratan tasarruf önerisi: Birlikte duş alın
13:14 Bruma'yı göndermeye hazırlayan Fenerbahçe'ye son dakika şoku! İsrail ekibi oyuncunun maaşını fazla buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 15:29:27. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Cam Yılı, "CAMGERAN 2022 Uluslararası Cam Sempozyumu" ile kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement