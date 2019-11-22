Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi BAUM'dan "EndNote" semineri
Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi BAUM'dan 'EndNote' semineri - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi BAUM'dan "EndNote" semineri

7 saat önce

Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından, akademik personel, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen EndNote kullanım semineri Kongre Merkezi Salon Anadolu'da gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi BAUM'dan

Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından, akademik personel, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen EndNote kullanım semineri Kongre Merkezi Salon Anadolu'da gerçekleştirildi.


Bilimsel çalışma yapan veya akademik makale hazırlayanların kendi bilgi veri tabanlarını oluşturmasına, düzenlemesine, taramasına ve paylaşmasına olanak sağlayan bir kaynakça hazırlama yazılımı olan EndNote'un avantajları ve kullanımına dair detayların aktarıldığı seminere ilgi yoğundu.


Akademik çalışmaların en önemli ayaklarından biri olan kaynakça yönetimi noktasında kullanıcıya önemli ölçüde yardımcı olan ve tek bir ara yüz üzerinden çeşitli veri tabanlarını ulaşma imkanı sunan EndNote yazılımı, hazırlanan makalenin hangi dergiye gönderilmesi gerektiğine dair önerilerde de bulunuyor.


Researchsoftware şirketi adına seminere konuşmacı olarak katılan EndNote Türkiye Distribütörü Hakan Uyar, programın kullanımı ve kurulumu ile ilgili bilgiler verdiği konuşmasında, "EndNote programı akademisyenlerin ve öğrencilerin genelde araştırma süreçlerinde ve makale üretim süreçlerinde kullandığı bir yazılım. EndNote yazılımı, araştırma ve makale yazma sürecini kolaylaştırıyor. Araştırmalarınızı düzenli bir şekilde yapabilmek ve makale yazım sürecini hızlandırıp hatasız atıflar ve referans listeleri oluşturmak için kullanılan bir yazılımdan söz ediyoruz" dedi.


Hakan Uyar, programın nasıl indirildiği, kurulduğu, programın işlevlerinin nasıl kullanıldığı gibi konularda programı bizzat kullanarak katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Bilgisayar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
MAK araştırma son anketi açıkladı: Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş var Son Dakika: Bahçeli: Milletvekili seçimleri zamanında yapılmalı AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 17:50:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi BAUM'dan "EndNote" semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]