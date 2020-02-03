Anadolu Üniversitesi BAUM emin ellerde - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi BAUM emin ellerde

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi yönetimi, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) kurucuları arasında yer alan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Yüzer'e evinde ziyarette bulundu.

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Anadolu Üniversitesi yönetimi, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) kurucuları arasında yer alan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Yüzer'e evinde ziyarette bulundu.


Gerçekleşen ziyarette, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Yüzer, BAUM'un eski yöneticilerinden Prof. Dr. Yaşar Hoşcan, BAUM Koordinatörü Mehmet Uğurlu ve Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Erdinç Ergün yer aldı.


BAUM'un emin ellerde olduğunu belirten ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Ali Fuat Yüzer, son iki sınav sonuçlarının 5 günde açıklanması ile ilgili olarak, Anadolu Üniversitesi'nin ve Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin hak ettiği bir başarı yorumunda bulundu.


Ayrıca Prof. Dr. Koparal ve Uğurlu'nun son bir yılda BAUM'un çalışmaları ile bilgilendirmeler yaptığı sohbette, geliştirilen yerli ve milli yazılım sayesinde gelinen nokta ve bundan sonrasında yapılacaklar konuşuldu. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Bilgisayar, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:58 Kaynak: İHA
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