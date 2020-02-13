Anadolu Üniversitesi bu kez de MAVİ VATAN-2020 Tatbikatına katılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi bu kez de MAVİ VATAN-2020 Tatbikatına katılıyor - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi bu kez de MAVİ VATAN-2020 Tatbikatına katılıyor

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde MAVİ VATAN-2020 Tatbikatına katılıyor.

Anadolu Üniversitesi bu kez de MAVİ VATAN-2020 Tatbikatına katılıyor, System.String[]

Anadolu Üniversitesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde MAVİ VATAN-2020 Tatbikatına katılıyor.


Anadolu Üniversitesi'nden bir heyet, Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı en büyük tatbikatlarından biri olan MAVİ VATAN-2020 Tatbikatının hazırlık çalışmaları için Gölcük Donanma Komutanlığında gerçekleştirilen Ana/Tali Olay Çalıştayına katıldı. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası gibi pek çok kurum ve kuruluş ile işbirliği protokolü imzalandı. Bu işbirlikleri kapsamında çeşitli eğitim, iletişim, tanıtım gibi faaliyetler üniversite tarafından sürdürülüyor.


Üçüncü tatbikatta görev alacak


Anadolu Üniversitesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü; iletişim, eğitim ve tanıtım faaliyetleri konusunda iş birliği faaliyetlerini kapsıyor. Protokol kapsamında; Anadolu Üniversitesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesine destek vererek, personelin iletişim alanında eğitilmesi, yapılması planlanan tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri için personel ve altyapı desteği sağlıyor. Bu kapsamda, daha önce DENİZKURDU ve MAVİ VATAN tatbikatlarına katılan Anadolu Üniversitesi, bu kez de MAVİ VATAN-2020 Tatbikatına katılmaya hazırlanıyor. Anadolu Üniversitesi, böylece üçüncü kez bir tatbikatın iletişim koordinasyonunu üstlenmiş oluyor.


Anadolu Üniversitesi, deneyimlerini MAVİ VATAN-2020'ye aktaracak


DENİZKURDU-2019'da sivil bir kurum olarak tatbikata katılan ilk üniversite olan Anadolu Üniversitesi, deneyimlerini bu kez de MAVİ VATAN-2020'ye aktaracak. Toplantıda Anadolu Üniversitesinin tatbikata destek olarak vereceği sosyal medya, haber, fotoğraf ve video çekimini içeren medya benzetimi, tanıtım ve eğitim gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu ve planlama yapıldı. MAVİ VATAN-2020 Tatbikatı Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, sivil kurum ve kuruluşlar ile diğer Kuvvet Komutanlıklarının katılımıyla Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek.


Anadolu Üniversitesi tarafından eğitimler verilecek


Anadolu Üniversitesi tarafından, MAVİ VATAN-2020 Tatbikatı kapsamında çeşitli eğitimler verilecek. Bu eğitimlerin konu başlıkları arasında; ışık, ses, diksiyon, etkili iletişim, beden dili, ikna edici iletişim, beden dili, kurumsal iletişimin stratejik önemi, sosyal medya gazeteciliği, sosyal medya ve algı konuları yer alacak.


18 Mart'a özel fotoğraf ve video çekimi


18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde özel video ve fotoğraf çekimlerinin gerçekleşeceği tatbikatta, araştırma ve savaş gemilerinin yer aldığı bir fotoğraf sergisi de gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Anadolu Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:04 Kaynak: İHA
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