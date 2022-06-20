Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında mezuniyet sevinci

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü lise ve ortaokul öğrencilerinin mezuniyet heyecanı yaşadığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Koral Çalgan Salonu'nda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün, öğretim üyeleri ve öğrencilerin ailelerin katıldığı belirtildi.

Törende konuşan Rektör Erdal, şu değerlendirmede bulundu:

"Sevgili öğrenciler önünüzde çok güzel bir yol var. Bu yolu başarıyla emin adımlarla yürüyeceğinizden şüphemiz yok. Göstereceğiniz başarılarla ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına sanat taşıyacaksınız. Hepinizi tebrik ediyorum."

Konservatuvar Müdürü Prof. Tonella Tüzün ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün öğrencilerimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Ancak her bir öğrencimizi lisans eğitimleri için tekrar aramızda görmeyi de umut ediyoruz. Unutmayın ki okulumuzun kapıları sizlere her zaman açık olacaktır. Sizleri bir kapıdan uğurlarken diğer kapıdan da karşılıyor olacağız. Yolunuz açık olsun."

Törende lise ve ortaokul sınıflarında üstün başarı göstererek birinci olan mezun Başak Karakurt, Ezgi Kapaklıkaya, İpek Buse Memiş, Deniz Şahin, Ayşe Bahar Turunç, Almila Şerbetçi, Bengi Bahar Işkıncı ve Defne Ekmekçi'ye mezuniyet belgeleri takdim edildiği ifade edildi.