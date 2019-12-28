Anadolu Üniversitesi Futbol Takımına yeni kurallar anlatıldı - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Futbol Takımına yeni kurallar anlatıldı

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, FİFA tarafından belirlenen yeni kurallar hakkında eğitim aldı.

Anadolu Üniversitesi Futbol Takımına yeni kurallar anlatıldı, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, FİFA tarafından belirlenen yeni kurallar hakkında eğitim aldı.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Eskişehir sorumlusu Hakan Sivriservi, takım oyuncuları ve teknik heyete, Kongre Merkezi Salon Anadolu'da yeni kuralları anlattı. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Öğr. Gör. Hakan Sivriservi, futbolcuların kuralları eksiksiz bir şekilde bilmelerinin önemine değinerek "Anadolu Üniversitesi'nin talebi doğrultusunda federasyonumuz bu eğitimi değerlendirdi. Futbolda kurallar gerçekten çok önemli bir noktada bulunuyor. 2019-2020 sezonu başında futbol kuralları ile ilgili değişiklikler oldu. Bu değişiklikleri bilmemiz gerekli. Oyunun kaderini bu kurallar direkt olarak etkiliyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:06 Kaynak: İHA
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