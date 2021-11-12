Anadolu Üniversitesi Gençlik Senfoni Orkestrası Atatürk'ü andı - Son Dakika

Murat Göktaş'ın Orkestra Şefliği'ni yaptığı konser, 11 Kasım Perşembe günü Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda dinleyicilerle buluştu. Konsere Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Erol İpekli, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ethem Esen ve çok sayıda davetli katıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri Kara Karaev'in "Üç Minyatür" isimli eseriyle başladı. "Ninni, Ayşe, Dans" isimli parçalardan oluşan bölümün ardından konser, Joseph Haydn'ın Londra Senfonisi'yle devam etti. Dinleyicilerden büyük beğeni toplayan konser Pietro Mascagni'nin Cavalleria Rusticana Operası'ndan "Intermezzo" adlı eserle sona erdi.