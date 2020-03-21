Anadolu Üniversitesi "güvenli sosyal mesafe" konusunda bilgilendirdi - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi "güvenli sosyal mesafe" konusunda bilgilendirdi

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan Korona virüs tehdidine karşı "Güvenli sosyal mesafe" uygulaması hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan Korona virüs tehdidine karşı "Güvenli sosyal mesafe" uygulaması hakkında vatandaşları bilgilendirdi.


Alınan önemli tedbirlerden biri olan güvenli sosyal mesafenin nasıl uygulanacağı konusunda bilgilendirme çalışmaları yapan Anadolu Üniversitesi, özellikle evlerinden dışarı çıkmak zorunda olan bireyleri bilinçlendirmeyi hedefliyor. Her ne kadar son günlerde evde kalınması yönünde yetkililer tarafından uyarılarda bulunulsa da birçok insanın mecburi sebeplerden ötürü düzenli olarak evden ayrılması gerekiyor. Sosyal mesafeyi anlatan Anadolu Üniversitesi yetkilileri, "Bu durumda dışarıda olan vatandaşlar, gerektiğinde insanlarla mesafenizi koruyarak güvende kalmak için toplu taşıma araçlarına biniyorsanız, uçak veya otobüs kullanarak uzun mesafeli yolculuklar yapıyorsanız, hastaysanız, çocuklarınız varsa, evinize gıda ürünü almak zorundaysanız, egzersiz yapmanız ya da günlük işlerinizi yürütmeniz gerekiyorsa aşağıda yer alan uyarıları göz önünde bulundurarak güvenli sosyal mesafenizi oluşturabilirsiniz" diye belirtti.


'İşe gidip gelme saatleri kademelendirilmeli'


Korona virüs açısından risk grubunda olan vatandaşlara önerilerde bulanan üniversite yetkilileri, toplu taşıma araçlarını kullananlara önemli uyarılarda bulundu. Yetkililer, "Toplu taşıma araçlarına biniyorsanız, işe gidip gelme saatlerinizi kademelendirmelisiniz, böylece yoğun olmayan saatlerde seyahat edebilirsiniz. Yolculuk saatlerinizde yapacağınız sadece küçük bir sapma bile viral bulaşma riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca toplu taşıma araçlarında yüzeylere mümkün olduğunca dokunmaktan kaçınmalısınız" ifadelerini kullandı.


'Seyahat zorunluluğu olanlar çok dikkat etmeli'


Meslekleri gereği ya da farklı mecburiyetleri nedeniyle seyahat eden vatandaşlara almaları gereken önlemleri aktaran Anadolu Üniversitesi yetkilileri, "Uçak, tren veya otobüslerle uzun mesafeler kat ederken; insanlardan olabildiğince sağlıklı bir mesafede kalmalısınız. Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezleri-CDC bu konuda altı adım veya daha fazlasını tavsiye etmektedir. Yolculuk sonunda, varış noktasına ulaştıktan sonra mutlaka duş almalısınız" tavsiyelerinde bulundu.


'Hasta olanlar evde kalmalı'


Hasta olan vatandaşların ve Korona virüs semptomlarından şüphelenenlerin mutlaka evde kalmaları gerektiğinin belirten üniversite yetkilileri, "Hastaysanız; evde kalmalı, kesinlikle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalısınız. Evi terk etmek zorunda kalırsanız başkalarını korumak için bir maske kullanmalı, toplu taşıma araçlarını kullanmamalı ve eğer gerçekten Korona virüs olduğundan şüpheleniyorsanız ambulans çağırarak ilgili sağlık birimine ulaşmalısınız" ifadelerine yer verdi.


Vatandaşların gıda alışverişi, egzersiz ve günlük işlerini yaparken eski alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğine dikkat çeken yetkililerce, "Gıda ürünleri alınırken sanal market uygulamaları son derece yararlıdır. Mağazaya gitmeniz gerekiyorsa da para ve kartlarla doğrudan temas etmek yerine temassız ödeme seçeneğini kullanmak faydalı olacaktır. Egzersizleriniz için bir süre spor salonuna gitmeyi unutmalısınız. Fakat tabi ki evde egzersiz yapabilirsiniz, bunun için evinizde uygun bir alan açmalı ve iyi bir program yapmalısınız. Temas ettiğiniz ekipmanların temizliğine özen göstermeli ve işiniz bittiğinde hemen duş almalısınız. Günlük işlerinizi yürütürken de her şeyi mümkün olduğunca az yolculuğa çıkarak yapmayı öğrenmelisiniz. Dışarıda ve içeride farklı kıyafetler giymelisiniz. Evde ayakkabılarınızı ve kıyafetlerinizi güvenle çıkarabileceğiniz bir bölge oluşturmalı ve anahtar, telefon gibi eşyalarınızı düzenli olarak dezenfekte etmelisiniz" diye bildirildi.


"Çocuklarınıza kendilerini güvende hissedecek bir ortam sağlamalısınız"


Öte yandan, çocukları için endişelenen vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Anadolu Üniversitesi yetkilileri şunları söyledi:


"Öncelikle kendiniz panik yapmamalı, çocuklarınızın kendilerini güvende hissedecekleri bir ortam sağlamalısınız. Aynı alışkanlıkları benimsemelerini sağlamak için yukarıda belirtilen tüm ipuçlarını uygulamalısınız. Bu süreçte kreatif etkinlik ve oyunlarla, çocuğunuz ile birlikte evde kaliteli vakit geçirebilirsiniz." - ESKİŞEHİR

Çin Halk Cumhuriyeti, Anadolu Üniversitesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:52 Kaynak: İHA

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