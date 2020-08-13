Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne 2 bin 595 başvuru - Son Dakika

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, özel yetenek sınavı heyecanı başladı. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin (GSF) baskı sanatları, cam, çizgi film ve animasyon, grafik sanatlar, heykel, resim ile seramik bölümleri için açılan, 22'si engelli öğrenci olmak üzere 173 öğrenci kontenjanına 2 bin 595 aday başvurdu.

Anadolu Üniversitesi öğrencisi olmak isteyen adaylar, 10 Ağustos Pazartesi günü başlayan sınavlarda ter döktü. Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak yapılan sınavlara ise toplam 2 bin 595 aday başvurdu. Anadolu Üniversitesi GSF baskı sanatları, cam, çizgi film ve animasyon, grafik sanatlar, heykel, resim ile seramik bölümlerine toplam 173 öğrenci kabul edilecek. Engelli öğrenci için ise 22 öğrenci kontenjanı bulunuyor. Sınavlar, 14 Ağustos Cuma günü sona erecek.