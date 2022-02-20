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Anadolu Üniversitesi İÇEM'den çocuklar için "Oyun Grubu" müjdesi - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi İÇEM'den çocuklar için "Oyun Grubu" müjdesi

20.02.2022 12:24
Anadolu Üniversitesi İÇEM'den çocuklar için "Oyun Grubu" müjdesi

Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinin (İÇEM), işitme engelli çocukların nitelikli eğitimi için çalışmaya devam ettiği bildirildi.

Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinin (İÇEM), işitme engelli çocukların nitelikli eğitimi için çalışmaya devam ettiği bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, merkezde önceki dönemlerde de sürdürülen ancak Kovid-19 salgını sürecinde gerçekleştirilemeyen oyun grupları için yeni dönem programı hazırlandığı, oyun gruplarına 18-48 aylık işitme kayıplı ve işiten çocuklar ile aileleri katılım sağlayabileceği duyuruldu.

Çocuklara ve ailelerine yönelik olarak düzenlenen uygulamanın bahar döneminin 1 Mart-17 Haziran tarihlerinde bir kez olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Eğitimler, 1 saat 20 dakika süren grup eğitimlerine düzenli katılım hem çocuğun grup içindeki iletişimini hem de öğrenme becerilerini geliştirmede büyük önem taşıyor. Bu süre içinde serbest oyun etkinliklerinin yanı sıra yapılandırılmış grup etkinlikleri, aktiviteler ve müzik çalışmaları da yer alıyor. Bu çerçevede İÇEM eğitmenleri, çocukların sosyal ve eğitsel gelişimi için hazırlanan oyun gruplarına mümkün olduğu kadar düzenli devam edilmesini öneriyor."

Açıklamada, kreş eğitimlerinin aksine İÇEM Oyun Grubu'na ebeveynlerin de çocukları ile katıldığı belirtilerek, "Oyun grubuna dahil olan çocuklar için kaliteli bir öğrenme ortamı yaratılması, düzenlenen aktivitelerin temel amacını oluşturuyor. Böylece oyun grupları sayesinde ebeveynlerin, yetişkinlerin de çocuklarıyla etkileşime girmesi sağlanıyor. Diğer yandan oyun gruplarının, ebeveynler, yetişkinler ve çocuklar için sosyalleşme ve birbirlerinden yeni şeyler öğrenme konusunda da işlevsel bir ortam oluşturması hedefleniyor." açıklamasında bulunuldu.

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Anadolu Üniversitesi, Araştırma, Engelli, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi İÇEM'den çocuklar için 'Oyun Grubu' müjdesi - Son Dakika


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