Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Sanayi Odasından iş birliği protokolü
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Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Sanayi Odasından iş birliği protokolü

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) arasında eğitim, araştırma, proje hazırlama ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Sanayi Odasından iş birliği protokolü, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) arasında eğitim, araştırma, proje hazırlama ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversitenin Senato Salonu'ndaki imza töreninde yaptığı konuşmada, Eskişehir sanayisine faydalı olmak için ortak çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Sektör-sivil topluma ilişkili bir koordinatörlük merkezi oluşturduklarını aktaran Prof. Dr. Çomaklı, şöyle konuştu:

"Bu merkez, Eskişehir sanayisi için bizim yapabileceğimiz, bizim kapasitemizin yetebileceği, elimizden gelen imkanları kullanabileceğimiz, gerçek ihtiyaçlara gerçek çözümler üretmek için çalışmalar yapmaya başladılar. Hem Eskişehir Sanayi Odasının hem üniversitenin ekipleri bu konuda birtakım çalışmalar ile irtibatta bulunmaya başladı. Bu irtibatlar neticesinde çözümler üretilebileceğimizi, katkılarda bulunabileceğimizi, Sanayi Odasında da bizim öğrenebileceğimiz şeyler olduğunu görerek bu işi bir protokole bağlamayı düşündük."

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise yeni vizyonları çerçevesinde çok inandıkları üniversite-sanayi iş birliğini başaracaklarını belirterek, "Yeni vizyonumuzla değişen Anadolu Üniversitesi, değişen Eskişehir sanayisiyle örtüşerek, büyüyerek çok daha başarılı olacaktır. İki kurum birlikte başarı hikayesi yaratacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Çomaklı ve Kesikbaş, protokolü imzaladı.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Çomaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:42 Kaynak: AA
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