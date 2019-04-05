Anadolu Üniversitesi ile PTT Arasında İşbirliği

Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) arasında işbirliği protokolü imzalandı.



Rektörlük Ofisinde gerçekleştirilen törene Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın yanı sıra diğer ilgililer katıldı. Burada konuşan Rektör Çomaklı PTT'nin önemli bir kurum olduğunu ifade etti. Rektör Çomaklı, "Bilindiği gibi PTT Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli kurumlarından biri olarak devamlılığını sürdürüyor. Bu önemliliği bizim içinde hem kurum olarak hem de toplumsal olarak baktığımızda iletişimin ne kadar önemli olduğunu, dünya ile irtibat halinde olmanın ne kadar önemli olduğunu dikkate alırsak PTT'nin yapmış olduğu işlemlerin tarihe not düşme anlamında önemli bir misyon üstlendiğini görmemiz mümkün. Çünkü bazı kurumlar vardır ki varlıklarıyla birlikte içinde ve bünyesinde bulundukları devletlerin bir sembolü olarak önemli bir rol oynar. Bunlardan birisinde bizim için PTT'dir. Önemli bir kurum, insanlar arası iletişimi kurulduğu günden beri uzun yıllar sürdüren ve bu çerçevede günümüzde bunu daha geliştirerek tüm gayretlerini sergileyen bir kurum. Biz Anadolu Üniversitesi olarak PTT ile işbirliği yapmanın öneminin bilincindeyiz. Burada öğrencilerimiz, personelimiz işbirliğinde olduğumuz diğer kurumlar olsun bizim için yol gösterici ve partner olarak görüyorum. Anadolu Üniversitesi olarak 81 ilde 19 ülkede birçok iş ve işlem yapıyoruz. Bu nedenle de PTT bizim için önemli bir birim olarak hem misyonuyla, hem karakteristik yapısıyla ve ekibiyle bizim için önem arz ediyor" diye konuştu.



PTT Genel Müdürü Bozgeyik ise "Bugün burada iki dünya markasının eğitim anlamında Eskişehirimizin, ülkemizin göz bebeği Anadolu Üniversitemiz de bu ülkenin istikbalinde ve istiklalinde olmuş 178 yıllık bir şirketi olan, iyi gününde kötü gününde, halkıyla, devletiyle beraber olmuş iki kuruluşun önemli bir işbirliğinin imzalarını atacağız. Kıymetli hocalarımızın yapmış oldukları araştırmaları, ilmi çalışmaları hem kendi kuruluşumuzda ve hem de Türkiye'nin hizmetinde sunmak üzere yapmış oldukları AR-GE faaliyetlerinde kendi kurumlarımızda istifade edeceğiz. Bir taraftan da değerli öğrencilerimizin, Anadolu Üniversitesindeki öğretim üyelerimizin ve çalışanları PTT hizmetlerinden en uygun ve en ekonomik şartlarda istifade edebilmeleri için işbirliği yapıyoruz. Böylelikle kendi öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin bütçelerine katkıda bulunmuş olacağız. Bir taraftan da onların ilmi çalışmalarını Türkiye'nin hizmetine sunmuş olacağız. Yapılan tezleri hayata geçirecek, birlikte ortak projeler yapacağız" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Rektör Çomaklı ve PTT Genel Müdürü Bozgeyik protokole imza attı. İmzaların ardından her iki isim de birbirine çeşitli hediyeler verdi. Bozgeyik'in ve Çomaklı'nın kendi fotoğrafının bulunduğu pul beğeni topladı. - ESKİŞEHİR

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