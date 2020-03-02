Anadolu Üniversitesi ile Türkiye TT Hotels Turkey arasında iş biriliği protokolü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi ile Türkiye TT Hotels Turkey arasında iş biriliği protokolü - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi ile Türkiye TT Hotels Turkey arasında iş biriliği protokolü

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi ile Türkiye TT Hotels Turkey Otel Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi ile Türkiye TT Hotels Turkey arasında iş biriliği protokolü, System.String[]

Anadolu Üniversitesi ile Türkiye TT Hotels Turkey Otel Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı.


İmzalanan protokol ile Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören Turizm Fakültesi öğrenilerinin şirket bünyesindeki konaklama işletmelerinde istihdam etmeleri ve Anadolu Üniversitesi personellerinin şirketin tesislerinde tatil olanaklarından yararlanmaları amaçlanıyor. Ayrıca imzalanan protokol ile ğretim üylerinin iş başı eğitimleriyle akademik araştırmalarını gerçekleştirebilmelerine de olanak sağlanıyor.


"Bu anlaşma neticesinde öğrencilerimiz çalışma hayatına girmiş olacaklar"


Düzenlenen protokolde konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Anadolu Üniversitesi Türkiye'de belli bir seviyede premium eğitim veren bir kamu kurumu. Vermiş olduğumuz eğitimler neticesinde çocuklarımız özellikle sahaya çıkarken bu eğitimle Türkiye'de hizmet ediyorlar. Fakat özellikle turizm sektöründe yıllardan beri süre gelen bir personel ihtiyacı var. Bu kapsamda turizm fakültesinden mezun öğrencilerimiz olacak ama bu kez mezuniyet sonrası için bir protokol imzalayacağız. Buna göre bizim öğrencilerimiz o sezon itibariyle stajyer değil bir çalışan olarak yer alacaklar. Bulundukları pozisyon neyse ona göre değerlendirilecek. Yapılmış olan bu sezonluk anlaşma neticesinde öğrencilerimiz çalışma hayatına girmiş olacaklar. Bu bizim için önemli. Bir de sektöre hizmet boyutunda önem arz ediyor. Sektörün personel ihtiyacını en azından belli bir seviyede tutmayı ve bu işlere bir standart getireceğini düşünüyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:31 Kaynak: İHA
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