Anadolu Üniversitesi ile Ürdün Princess Sumaya for Technology Üniversitesi arasında protokol imzaladı - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi ile Ürdün Princess Sumaya for Technology Üniversitesi arasında işbirliği protokolü ve dostluk anlaşması imzalandı.

Rektörlük senato salonunda gerçekleştirilen imza törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Princess Sumaya University for Technology Rektörü Prof. Mashhoor Al-Refai, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen ve Prof. Dr. İbrahim Kaya'nın yanı sıra Ürdün Princess Sumaya for Technology Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Omar Mousa Hasan Bani Ahmad katıldı. Törende ayrıca Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Biriminden Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gamze Alper ve Öğr. Gör. Lılı Feng de hazır bulundu. Anadolu Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Princess Sumaya University for Technology adına Prof. Mashhoor Al-Refai protokole imza attı.

İşbirliği anlaşmasıyla ortak projeler, seminerler, konferanslar ve akademik workshoplar ile bilgi teknolojileri, iktisat-işletme ve sosyal bilimlerin yanı sıra eğitim alanında her iki üniversite bileşenlerine nitelikli eğitim-öğretim fırsatları sunmak amaçlanıyor. Bu amaç çerçevesinde iki üniversite arasında akademik ve kültürel değişim olanağı sağlamak adına hem akademik ve idari personel hem de öğrenci değişimleri öngörülüyor. Bununla birlikte lisansüstü eğitim burslarının hayata geçirilmesi de planlanıyor. - ESKİŞEHİR