Anadolu Üniversitesi iş yaşamı ile öğrenciler arasında köprü olmaya devam ediyor - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi iş yaşamı ile öğrenciler arasında köprü olmaya devam ediyor

27.11.2020 11:18
Anadolu Üniversitesi iş yaşamı ile öğrenciler arasında köprü olmaya devam ediyor, System.String[]

Anadolu Üniversitesi, eğitim kalitesinin yanı sıra imzaladığı kurumlar arası iş birliği protokolleri ile öğrencilerin akademik başarılarını iş hayatına taşımalarına destek oluyor.

Anadolu Üniversitesi, eğitim kalitesinin yanı sıra imzaladığı kurumlar arası iş birliği protokolleri ile öğrencilerin akademik başarılarını iş hayatına taşımalarına destek oluyor.

Bu çerçevede Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) 3+1 Eğitim Modeli İşyeri Eğitimi Uygulaması İş Birliği Protokolü'nü imzalamak üzere, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş bir araya geldi. Protokolün imza töreninde Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, EMYO Müdürü Prof. Dr. Aslı Afşar ve ESO heyeti de yer aldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi olarak öğrencilerinin iş yaşamına hazır bir şekilde mezun olmalarını istediklerini belirterek, 3+1 Eğitim Modeli İşyeri Eğitimi Uygulamasına dahil olan öğrencilerin, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda şehre artı değerler katacağını ifade etti. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise Anadolu Üniversitesi ile böyle bir projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, gençlerin sanayi tesislerinde staj yapacak olmasının önemine vurgu yaptı.

İmzalanan protokol ile Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin iş dünyasına hazırlanmaları ve eğitim hayatında edindikleri tecrübeleri pekiştirmeleri amaçlanıyor. Eğitim kapsamında, 1 yarıyıl devam edecekleri uygulama ile öğrenciler, akademik eğitimlerinin üzerine iş dünyası tecrübesi de ekleyecekler.

Protokol kapsamında Anadolu Üniversitesinin 3+1 Eğitim Modeline göre işyeri eğitimi uygulaması yapacak öğrencilere mevzuata uygun eğitimler verilmesi amaçlanıyor. Protokolde öğrencilerin mesleki alanları ile ilgili işlerde çalışması ve işyeri eğitimi uygulaması süresince sigorta işlemlerinin yapılması maddeleri de yer alıyor. Nitelikli ve donanımlı bir nesil yetiştirmeyi amaçlayan Anadolu Üniversitesi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerini arttırarak devam ettirmeyi hedefliyor. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi iş yaşamı ile öğrenciler arasında köprü olmaya devam ediyor
Anadolu Üniversitesi iş yaşamı ile öğrenciler arasında köprü olmaya devam ediyor

Anadolu Üniversitesi, Yönetim Kurulu, Eskişehir, Rektör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi iş yaşamı ile öğrenciler arasında köprü olmaya devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercihler 1-7 Aralık'ta yapılacak ODTÜ'lü araştırma görevlisi bedensel engelli bireye hakaret etti: Oğlun yürüyor mu? Çökertilen fuhuş çetesinin şifresi ortaya çıktı! "Sana çanta gönderiyorum" diyerek kadın pazarlamışlar Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara devredilmesinin ardından BIST 100 endeksi güne rekorla başladı Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Güne 5,5 lira düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Güne 5,5 lira düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor         
10:43
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları         
09:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki ilk kavga Bülent Arınç nedeniyle yaşanmış Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki ilk kavga Bülent Arınç nedeniyle yaşanmış         
09:38
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
08:47
Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi         
08:41
Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz         
07:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor         
19:46
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü         
15:44
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 11:28:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Üniversitesi iş yaşamı ile öğrenciler arasında köprü olmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei