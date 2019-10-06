Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi kadın hentbol takımı kazanmaya devam ediyor
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Anadolu Üniversitesi kadın hentbol takımı kazanmaya devam ediyor

1 saat önce

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Anadolu Üniversitesi kadın hentbol takımı, evinde çıktığı ilk maçı kazanarak galibiyet sayısını ikiye çıkardı.

Anadolu Üniversitesi kadın hentbol takımı kazanmaya devam ediyor, System.String[]

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Anadolu Üniversitesi kadın hentbol takımı, evinde çıktığı ilk maçı kazanarak galibiyet sayısını ikiye çıkardı.


Sezonun 2'nci haftasında, 5 Ekim Cumartesi günü Polatlı Belediyespor Kulübünü ağırlayan Anadolu Üniversitesi, karşılaşmadan 31-25'lik skorla ayrıldı. Porsuk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan mücadelede etkili bir oyun oynayan Anadolu Üniversitesi, son dakikaya kadar maçı kontrol altında tutmayı bildi.


"Ev sahibi olmanın avantajını kullandık"


Kadınlar Hentbol 1. Ligi'ne güzel başlayarak 2 galibiyet aldıklarını dile getiren Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Murat Kabadayı, gelecek maçları da kazanmayı hedeflediklerini söyledi. Kabadayı, "Geçen hafta başlayan ligde, deplasman galibiyeti aldık. Moral ve motivasyonumuz yerindeydi. Bu hafta da önemli bir maç oynadık, çünkü Polatlı Belediyespor bu ligin önemli takımlarından bir tanesi. Evimizde olmanın avantajını kullandık. İyi çalıştık. Yaklaşık 2 aydır çalışmalarımızı yapıyoruz. Zaten sahada bizim oyuncularımız farklarını ortaya koydular. Rakibimiz de iyi oynadı; ama biz biraz daha ağır bastık ve daha az hata yaptık. Maçın son 5 dakikasında da genç oyuncularımızı oyuna aldık. Onlar da istediğimiz performansı ortaya koydular. İyi bir şekilde hazırlanarak önümüzdeki maçları da almaya gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:35 Kaynak: İHA
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