Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı - Son Dakika Spor

Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı

6 saat önce

Türkiye Kadınlar Hentbol 1'inci Liginde mücadele eden Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, Çankaya Eğitim GSK Kadın Hentbol Takımı karşısında 52-21 skorla galip geldi.

Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı, System.String[]

Türkiye Kadınlar Hentbol 1'inci Liginde mücadele eden Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, Çankaya Eğitim GSK Kadın Hentbol Takımı karşısında 52-21 skorla galip geldi.


Eskişehir Porsuk Spor Salonunda gerçekleşen müsabakada ilk yarıyı Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol takımı 25-6 skorla açık ara önde kapattı. İkinci yarıda da tempoyu yüksek tutan Anadolu Üniversitesi, 27 sayı daha alarak 52-21 skorla maçtan galip ayrıldı. Maçın en skorer oyuncusu ise 4 numaralı forma ile sahaya çıkan Ela Örgen oldu.


Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı ve Yıldız Milli Kız Takımı Baş Antrenörü Murat Kabadayı, maç sonu değerlendirmesinde, "Takımımızın gayreti ve başarısı, ligin ikinci yarısının ilk maçı olmasına rağmen giderek daha iyi bir takım olacağımızı gösterdi. Güzel bir netice aldık fakat biz skora değil oyun içinde yaptığımız şeylere bakıyoruz. Doğru şeyleri yapmak istiyoruz. Başarılı olmak istiyoruz. Bütün sporcu arkadaşlarımı kutluyorum. Ara ara yanlış çıkışlar yapsalar da güzel bir oyun sergilediler. Özveriyle antrenman yapıyoruz ve güzel sonuçlar alıyoruz" ifadelerini kullandı.


Sporcularımızdan Zeynep Bilgeç ise Ligin ikinci yarısında güzel bir oyun çıkarmanın kendilerini motive ederek daha çok çalışma isteği ve kazanma güdüsü oluşturduğunu belirtti. Bilgeç, "Hatalarımız olmasına rağmen genel olarak çok iyi oynadık. Hata yapa yapa tecrübeleneceğimizi biliyoruz. İyi bir oyun çıkarttık, sonuçtan mutluyuz. Önümüzdeki maçlarda daha çok çalışıp daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:47 Kaynak: İHA
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