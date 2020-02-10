Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı'ndan geri dönüş - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı'ndan geri dönüş

6 saat önce

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadınlar 1. Ligi'nde Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı konuk ettiği Mardin 1947 Sağlık Spor Kulübü ile 28-28 berabere kaldı.

Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı'ndan geri dönüş, System.String[]

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadınlar 1. Ligi'nde Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı konuk ettiği Mardin 1947 Sağlık Spor Kulübü ile 28-28 berabere kaldı.


Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanan müsabaka 28-28'lik eşitlikle sona ererken, Anadolu Üniversitesi ekibi ligdeki ilk beraberliğini aldı. Karşılıklı ataklarla başlayan karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da birbirinin üzerinde üstünlük kuramadı. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan takımlar karşılıklı goller buldu. Karşılaşmanın sonlarına yaklaşırken 23-17 öne geçen Mardin 1947 Sağlık Spor Kulübü, Anadolu Üniversitesi'nin geri dönüşünü engelleyemedi. Son dakikalarda art arda sayılar bulan Anadolu ekibi, son saniye sayısı ile skoru 28-28'e getirdi ve geri dönüşe imza attı.


"Sporcularımı gönülden tebrik ediyorum"


Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Murat Kabadayı, "Biz saha içinde ve dışında Anadolu Üniversitesi adını en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz. Sahaya sporun güzelliklerini yansıtmak amacındayız. Ortaya koyduğumuz iyi mücadele ve son dakikalardaki geri dönüşümüz nedeniyle sporcularımı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.


Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı 23 Şubat Pazar günü Araç Belediyesi Spor Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Mardin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
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