Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı zirveyi sevdi: 33 -30
Son Dakika Spor Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı zirveyi sevdi: 33 -30

Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı zirveyi sevdi: 33 -30

8 dakika önce

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ligin 3. haftasını da galibiyetle kapatarak zirvedeki yerini korudu.

Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı zirveyi sevdi: 33 -30, System.String[]

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ligin 3. haftasını da galibiyetle kapatarak zirvedeki yerini korudu.


Mardin Artuklu Yeni Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor salonunda Mardin 1947 Sağlık Spor ile karşı karşıya gelen temsilcimiz, maçtan 33-30 galip ayrıldı. Karşılaşmada 11 numaralı formayı giyen sporcumuz Zeynepnur Bilgeç, attığı 10 gol ile maçın en skorer ismi oldu.


Ligdeki yoluna namağlup devam eden Kadın Hentbol Takımı gelecek hafta kendi evinde Araç Belediye Spor Kulübü misafir edecek. - ESKİŞEHİR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:02 Kaynak: İHA
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