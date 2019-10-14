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Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol'dan buruk başlangıç

1 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig'de mücadele eden Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol takımı, 2019-2020 Sezonun ilk maçında deplasmanda Bolu Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol'dan buruk başlangıç, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig'de mücadele eden Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol takımı, 2019-2020 Sezonun ilk maçında deplasmanda Bolu Belediyespor ile karşı karşıya geldi.


Bolu 17 Temmuz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı, Bolu Belediyespor 25-18, 25-19, 25-18 önde kapattığı setlerle 3-0 kazandı. Temsilcimiz ligin ilk haftasında deplasmandan eli boş döndü.


Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı ligin 2. haftasında kendi evinde Göztepe'yi ağırlayacak. 20 Ekim Pazar günü Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13: 00'da başlayacak. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, voleybol, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:50 Kaynak: İHA
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