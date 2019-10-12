Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı sezonun ilk maçına hazır
Son Dakika Spor Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı sezonun ilk maçına hazır

Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı sezonun ilk maçına hazır

23 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Porsuk Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı sezonun ilk maçına hazır, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Porsuk Meslek Yüksekokulu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda devam ediyor. Kadın voleybolcular, yarın Bolu Belediyespor karşısında sezonun ilk sınavını verecek.


Takım kadrosunun gençleştiğini belirten Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Muhsin Osmanoğlu, "Geçen seneden devam eden iki oyuncumuz bulunuyor. Hedefimiz mücadele eden bir ekip kurmak. Ligi elimizden gelen en iyi şekilde bitirmeyi amaçlıyoruz." dedi. Bolu Belediyespor ile oynanacak maça da dikkat çeken Osmanoğlu, "Bolu Belediyespor'dan daha genciz; ama arzulu ve hırslı bir kimlikte oynayarak maçı kazanmaya çalışacağız. Takım içi arkadaşlık çok iyi durumda. Sporda takım olabilmek çok önemli. Biz de bu sene iyi bir takım olup ligi en iyi şekilde bitirmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.


Takımın en belirgin özelliğinin takım içi arkadaşlık olduğunu belirten Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı kaptanı Şeyma Seyhan ise, "Başarıyı getiren her zaman birbirine kenetlenmek oluyor. Takım içi hava çok iyi durumda. Takım içindeki güzel atmosferin bize olumlu katkıları olacaktır" dedi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski eşini satırla yaralayan saldırgana mahalleliden dayak
Selin Ciğerci, kalça dansı performansıyla görenlerin ağzını açık bıraktı Jahovin'in oğlu Arnavutluk maçında İstiklal Marşımızı okudu Acun Ilıcalı video çekerken Burak ve Emre Belözoğlu el salladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 12:34:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı sezonun ilk maçına hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]