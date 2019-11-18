Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi kendi evinde 1 puana razı oldu
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Anadolu Üniversitesi kendi evinde 1 puana razı oldu

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Anadolu Üniversitesi futbol takımı, ligin 9'uncu haftasında kendi evinde Haymana Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Anadolu Üniversitesi kendi evinde 1 puana razı oldu, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Anadolu Üniversitesi futbol takımı, ligin 9'uncu haftasında kendi evinde Haymana Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.


Osmangazi Üniversitesi futbol sahasında gerçekleşen karşılaşmada, Anadolu Üniversitesi; Feyzi Delikanlı, Ali Temizkan, Mehmet Meşe, Oktay Akkoca, Gökhan Özkan, Özkan Can, Emre Özer, Naci Yıldırımoğlu, Suat Gündüz, Caner Çolak ve Ayhan Işık 11'i ile başladı.


Maça istekli başlayan ve oyunun kontrolünü elinde tutan Anadolu Üniversitesi, Caner Çolak'in 35'inci dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Haymana Belediyesporlu futbolcu İsmail Demir'in 38'inci dakikada kaydettiği golle, rakip takım skoru beraberliğe taşıdı. Maçın ikinci yarısında her iki takım da gol bulamayınca maç 1-1 sona erdi.


"Zor bir maç oldu"


Anadolu Üniversitesi Antrenörü Çağlar Ayan, "Zor bir maç oldu. Maça çift forvet başladık ve 6 defans oyuncusuyla oynadık. Gol pozisyonlarını da değerlendirdik ama yan hakem bir golümüzü vermedi. Önde olmaya gayret gösterdik. Fakat girdiğimiz gol pozisyonlarını da değerlendiremedik. Eski oyuncularımızla yeni oyuncularımızı adapte edip başarılı bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki maçlarda kendimizi daha da toparlayıp iyi sonuçlar almayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Anadolu Üniversitesi futbol takımı, ligin 10'ncu haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda Görnük Belediye Spor ile kozlarını paylaşacak. - ESKİŞEHİR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:15 Kaynak: İHA
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