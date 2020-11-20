Anadolu Üniversitesi Mardinli öğrencilerin isteğini gerçekleştirdi - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi Mardinli öğrencilerin isteğini gerçekleştirdi

20.11.2020 10:48

Anadolu Üniversitesi Mardinli öğrencilerin isteğini gerçekleştirdi Anadolu Üniversitesi'nden anlamlı yardım Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Anadolu Üniversitesi Mardinli öğrencilerin isteğini gerçekleştirdi

Anadolu Üniversitesi'nden anlamlı yardım

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal:

"Gençler bizim teminatımızdır"

"Hediyelerimiz sayesinde güzel yeteneklerinin ortaya çıkarmasına vesile oluruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kocatepe köyündeki ortaokul öğrencilerinin eğitimine ve gelişimlerine katkıda bulunmak için spor malzemesi desteği sunarak öğrencilere sevinç yaşattı.

Anadolu Üniversitesinden mezun olan ve Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kocatepe Ortaokulunda Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Gürcan Uslu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a ulaşarak öğrencilerinin daha iyi bir eğitim alması için spor malzemelerine ihtiyaçları olduğunu belirtti. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, mezun öğrencisinden gelen isteğe duyarlılık göstererek, Kocatepe Ortaokulundaki öğrencilere gerekli spor malzemelerin gönderilmesini sağladı. Malzemeler okula ulaşınca hediyelere çok sevinen öğrenciler, Anadolu Üniversitesine teşekkür etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal ile telefonda konuşan Beden Eğitimi Öğretmeni Uslu, teşekkürlerini iletti. Eski öğrencisi ile telefonda konuşan Erdal ise "Anadolu Üniversitesi mensubusunuz. Mardin'den, Kocatepe'den bizlerle iletişim kurmanıza çok sevindim. Hakikaten gönül bağlılığımızın güzel bir örneği bu durum. Gönderdiğimiz hediyeler umarım güzel yeteneklerin ortaya çıkmasına vesile olur" dedi.

"Yeni yeteneklerin çıkmasına katkı sunmayı diliyoruz"

Sunulan destek hakkında konuşan Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, gençlerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Erdal, konuşmasının devamında ise duygularını şöyle dile getirdi:

"Mardin'in Delik ilçesi Kocatepe köyü ortaokulundan bir talep geldi. Bu talepte bizim çok değerli mezunlarımızdan Gürcan hocadan geldi. Anadolu Üniversitesi mezunu ve Türkiye'mizin başka bir köşesinde hem Anadolu üniversitesini temsil ediyor hem de eğitim ailesine katkı sunarak öğrenciler yetiştiriyor. Spor malzemeleri alanında ihtiyaçları olduğunu, birkaç kırtasiye alanında ihtiyaçları olduğunu belirttiler. Bizde hem mezunumuz olması hem de Anadolu Üniversitesi'nin sosyal sorumluk anlayışının bir gereği olarak başka yerlerde de çocuklarımızın, gençlerimizin destekçisi olduğunu göstermek amacı ile spor malzemelerimizi Kocatepe Ortaokulumuza yolladık. Bütün eğitim camiasına, özellikle orada yeni yetenekler sunması anlamında katkı sunmasını diliyoruz."

Anadolu Üniversitesi Mardinli öğrencilerin isteğini gerçekleştirdi
Anadolu Üniversitesi Mardinli öğrencilerin isteğini gerçekleştirdi
Anadolu Üniversitesi Mardinli öğrencilerin isteğini gerçekleştirdi
Anadolu Üniversitesi Mardinli öğrencilerin isteğini gerçekleştirdi
Anadolu Üniversitesi Mardinli öğrencilerin isteğini gerçekleştirdi

Anadolu Üniversitesi, Kocatepe, Mardin, Derik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi Mardinli öğrencilerin isteğini gerçekleştirdi - Son Dakika


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