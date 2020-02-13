Anadolu Üniversitesi "Mavi Vatan-2020 Tatbikatı"na katılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi 'Mavi Vatan-2020 Tatbikatı'na katılacak - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi "Mavi Vatan-2020 Tatbikatı"na katılacak

6 saat önce

Anadolu Üniversitesinin (AÜ), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında "Mavi Vatan-2020 Tatbikatı"nda yer alacağı bildirildi.

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesinin (AÜ), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında "Mavi Vatan-2020 Tatbikatı"nda yer alacağı bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, tatbikat hazırlıkları kapsamında AÜ'den bir heyetin Gölcük Donanma Komutanlığında gerçekleştirilen çalıştaya katıldığı belirtildi.

AÜ'nün, 60 yılı aşkın deneyimi, güçlü altyapısı ve akademik kadroları ile devletin çeşitli birimleri ile iş birliğine devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AÜ ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü, iletişim, eğitim ve tanıtım faaliyetleri konusunda iş birliği faaliyetlerini kapsıyor. Protokol kapsamında, AÜ, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesine destek vererek, personelin iletişim alanında eğitilmesi, yapılması planlanan tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri için personel ve altyapı desteği sağlıyor. Denizkurdu-2019'da sivil bir kurum olarak tatbikata katılan ilk üniversite olan AÜ, deneyimlerini bu kez de Mavi Vatan-2020'ye aktaracak.

Toplantıda, Anadolu Üniversitesinin tatbikata destek olarak vereceği sosyal medya, haber, fotoğraf ve video çekimini içeren medya benzetimi, tanıtım ve eğitim gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu ve planlama yapıldı. Tatbikat, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, sivil kurum ve kuruluşlar ile diğer kuvvet komutanlıklarının katılımıyla Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek."

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan karar tasarısı Senato'dan geçti
24 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler Türkiye'den Esed Rejimi'nin 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak tanımasına sert tepki: İkiyüzlülüğün fotoğrafı Son dakika: Peş peşe depremler! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.2 ile sallandı

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 22:51:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Üniversitesi "Mavi Vatan-2020 Tatbikatı"na katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]