Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreninde "Ali İsmal'i Unutmadık" Pankartı Açan 2 Öğrenci Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreninde "Ali İsmal'i Unutmadık" Pankartı Açan 2 Öğrenci Gözaltına Alındı

11.06.2022 21:29

Anadolu Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde, Gezi eylemleri sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz için, “Ali İsmail’i unutmadık” yazılı pankartı açmak isteyen iki öğrenci gözaltına alındı.

Anadolu Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde, Gezi eylemleri sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz için, "Ali İsmail'i unutmadık" yazılı pankartı açmak isteyen iki öğrenci gözaltına alındı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde bugün düzenlenen mezuniyet töreninde iki öğrenci Eskişehir'de Gezi eylemleri sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz için, üzerinde "Ali İsmail'i Unutmadık" yazılı pankart açarak yürümek istedi. Özel güvenlik görevlileri, iki öğrenciye müdahale etti. İki öğrenci gözaltına alındı.

Olay anına ilişkin görüntüler önce Eskişehir'de üniversite öğrencileri tarafından yayınlanan "Mevzu" isimli derginin sosyal medya hesabında; "Bugün Anadolu Üniversitesi'nin mezuniyet töreni sırasında 'Ali İsmail'i unutmadık' yazılı bir pankart açan iki İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencisi güvenlik görevlileri ve sivil polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı" ifadeleri ile paylaşıldı.

Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Ali İsmal'i Unutmadık Pankartı Açan 2 Öğrenci Gözaltına Alındı
Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Ali İsmal'i Unutmadık Pankartı Açan 2 Öğrenci Gözaltına Alındı
Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Ali İsmal'i Unutmadık Pankartı Açan 2 Öğrenci Gözaltına Alındı
Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Ali İsmal'i Unutmadık Pankartı Açan 2 Öğrenci Gözaltına Alındı

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Anadolu Üniversitesi, Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreninde 'Ali İsmal'i Unutmadık' Pankartı Açan 2 Öğrenci Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreninde "Ali İsmal'i Unutmadık" Pankartı Açan 2 Öğrenci Gözaltına Alındı - Son Dakika
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