Anadolu Üniversitesinde ikinci üniversite kayıtları sürüyor - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesinde ikinci üniversite kayıtları sürüyor

01.09.2022 15:53
Anadolu Üniversitesinde ikinci üniversite kayıtları sürüyor

Anadolu Üniversitesi'nde (AÜ) ikinci üniversite kayıtlarının devam ettiği bildirildi.

Anadolu Üniversitesi'nde (AÜ) ikinci üniversite kayıtlarının devam ettiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 2022-2023 akademik yılı için 22 Ağustos'ta başlayan ikinci üniversite kayıtlarının şimdiden rekor sayıya ulaştığı, diploma sahibi olmak isteyenler için ön lisans ve lisans programlarına sınavsız başvuru ve kayıt olma imkanının tanındığı aktarıldı.

Açıklamada, ikinci üniversite kapsamında herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlarla mezun olanların lisans ve ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ile mezun olanların da ön lisans programlarına başvurabildikleri belirtilerek, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Hangi meslekte olursa olsun bireylere diledikleri eğitimi alma hakkını tanıyan Anadolu Üniversitesi bürokratlardan akademisyenlere, sanatçılardan öğrencilere kadar toplumun her kesiminden insana ulaşmanın ve eğitim vermenin de gururunu yaşıyor. İkinci üniversite kayıtları için en yoğun ilgiyi ise bilgisayar programcılığı, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, iş sağlığı ve güvenliği, aşçılık, yönetim bilişim sistemleri, görsel iletişim tasarımı programları görüyor. Kariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için İkinci üniversite şartsız ve sınavsız 39 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuyor."

Açıklamada, ikinci üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adayların https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile başvuru yapması gerektiği, ikinci üniversite hakkında detaylı bilginin 7-24 hizmet veren çağrı sisteminden veya http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/ web sitesinden alınabileceği kaydedildi.

AÜ'de kayıtlar 17 Ekim'e kadar devam edecek.

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Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

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